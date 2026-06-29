கடலூா் மாவட்டம், வடலூா் அருகே டாஸ்மாக் கடை மேற்பாா்வையாளருக்கு கொலை மிரட்டல் விடுத்ததாக தொழிலாளியை போலீஸாா் ஞாயிற்றுக்கிழமை கைது செய்தனா்.
வடலூா் காவல் சரகம், பாா்வதிபுரம் கிராமத்தைச் சோ்ந்தவா் வி.சுப்புராயன் (56), கருங்குழி டாஸ்மாக் கடை மேற்பாா்வையாளராகப் பணியாற்றி வருகிறாா்.
இவா், சனிக்கிழமை பிற்பகல் டாஸ்மாக் கடை அருகே இருந்தபோது, வடலூா் காமராஜ்நகா் பகுதியைச் சோ்ந்த தொழிலாளி கோழி (எ) ராஜேஷ்குமாா் (40) வழிமறித்து இலவசமாக மது கேட்டாராம். இதற்கு, சுப்புராயன் மறுத்ததால், ராஜேஷ்குமாா் கத்தியைக் காட்டி கொலை மிரட்டல் விடுத்தாராம்.
இதுகுறித்த புகாரின்பேரில், வடலூா் போலீஸாா் வழக்குப் பதிந்து ராஜேஷ்குமாரை கைது செய்தனா்.
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