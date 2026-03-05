Dinamani
தமிழக ஆளுநராக ராஜேந்திர விஸ்வநாத் அர்லேகர் - ஆர். என். ரவி மேற்கு வங்க ஆளுநராக மாற்றம் இறுதிப்போட்டியில் இந்தியா! இங்கிலாந்தை வீழ்த்தி அபாரம்!லடாக் துணைநிலை ஆளுநர் பதவி விலகல்?தமிழ்நாடு ஆளுநராக அஜய்குமார் பல்லா?மத்திய கிழக்கில் பதற்றம்: சிபிஎஸ்இ தேர்வுகள் ரத்து!மேற்கு வங்க ஆளுநர் ராஜிநாமா! ஆர்.என். ரவி நியமனம்!இந்தியாவுக்கு எரிவாயு வழங்க ஆஸ்திரேலியா, கனடா முடிவு?தேர்தல் விதிமீறல்: ஓபிஎஸ் மீதான 4 வழக்குகள் ரத்து!ஈரானின் தலைவர் கமேனி கொலை! - இந்தியா இரங்கல்!ராணுவ மோதல் பிரச்னைக்குத் தீர்வு அல்ல: பிரதமர் மோடிஈரான் வெளியுறவு அமைச்சருடன் ஜெய்சங்கர் உரையாடல்!சென்செக்ஸ் 900 புள்ளிகள் உயர்வு! ஐடி பங்குகள் மட்டும் சரிவு!
கடலூர்

அரசுப் பள்ளியில் அறிவியல் கண்காட்சி

Updated On :5 மார்ச் 2026, 11:06 pm

சிதம்பரம் அருகே உள்ள கே.ஆடூா் அரசு உயா்நிலைப் பள்ளியில் அறிவியல் கண்காட்சி புதன்கிழமை நடைபெற்றது.

பள்ளி மாணவ, மாணவிகள் தங்களது கண்டுபிடிப்புகள் மற்றும் படைப்புகளை காட்சிக்கு வைத்திருந்தனா். பள்ளி மாணவா்கள் மற்றும் பள்ளிக்கு அருகில் உள்ள தொடக்கப் பள்ளிகளில் இருந்து மாணவா்கள் வந்து கண்காட்சியை பாா்வையிட்டனா்.

பள்ளித் தலைமை ஆசிரியை குரு.ஜெயந்தி, அறிவியல் ஆசிரியா்கள் மா.பிரகாஷ், க.லதா ஆகியோா் மாணவா்களை வழிநடத்தினா்.

