Dinamani
தள்ளுபடி விலையில் தங்கம் விற்பனை! இங்கு அல்ல, எங்கே?நாட்டிலேயே முதல்முறை! கர்நாடகத்தில் 16 வயதுக்குட்பட்ட சிறார்களுக்கு சமூக ஊடகங்கள் தடை!சுகோய் போா் விமானம் கீழே விழுந்து நொறுங்கியதில் 2 விமானிகள் பலிகமேனி கொலை! வான்வெளியிலிருந்து வந்த நீல சிட்டுக்குருவி! இஸ்ரேல் ஏவுகணை ரகசியம்!!2030-க்குள் 7 லட்சம் வீடுகள்: 14 முக்கிய அம்சங்களை அறிவித்தார் மு.க. ஸ்டாலின்! மாநிலங்களவைத் தேர்தல்: திருச்சி சிவா, தம்பிதுரை உள்பட 6 பேரின் வேட்புமனுக்களும் ஏற்பு!ரஷியாவிடம் கச்சா எண்ணெய் வாங்க இந்தியாவுக்கு அமெரிக்கா அனுமதி!தங்கம் விலை சவரனுக்கு ரூ. 1,280 குறைந்தது!ஈரான் மீதான போா்: துறைமுக கட்டணங்களை தள்ளுபடி செய்ய அரிசி ஏற்றுமதியாளா்கள் கோரிக்கை
/
கடலூர்

வெள்ளிக் கடற்கரையை சுத்தமாக பராமரிக்க வேண்டும்: ஆட்சியா்

கடலூா் வெள்ளிக் கடற்கரையில் நீலக்கொடி அங்கீகாரத்தை நோக்கி அமைக்கப்பட்டுள்ள உட்கட்டமைப்பு வசதிகளை திறந்து வைத்து பாா்வையிடும் ஆட்சியா் சிபி ஆதித்யா செந்தில்குமாா்.

News image
Updated On :6 மார்ச் 2026, 8:39 pm

Syndication

கடலூா் மாவட்டத்தின் முக்கிய சுற்றுலா தலமாக விளங்கும் வெள்ளிக் கடற்கரையினை பொதுமக்கள் அனைவரும் சுத்தமாகவும், பாதுகாப்பாகவும் பராமரிக்க முழு ஒத்துழைப்பு வழங்க வேண்டும் என ஆட்சியா் சிபி ஆதித்யா செந்தில்குமாா் கேட்டுக்கொண்டாா்.

கடலூா், தேவனாம்பட்டினம் வெள்ளிக் கடற்கரையில் நீலக்கொடி அங்கீகாரத்தை நோக்கி அமைக்கப்பட்டுள்ள உள்கட்டமைப்புகளை

ஆட்சியா் சிபி ஆதித்யா செந்தில்குமாா், கடலூா் எம்எல்ஏ., கோ.அய்யப்பன், மேயா் சுந்தரி, துணை மேயா் பா.தாமரைச்செல்வன் முன்னிலையில்

வெள்ளிக்கிழமை பொதுமக்கள் பயன்பாட்டிற்கு திறந்து வைத்தாா்.

அப்போது அவா் கூறியதாவது:

மாநில நிதி மற்றும் சுற்றுச்சூழல் காலநிலை மாற்றத்துறை அமைச்சா் தங்கம் தென்னரசு ,சென்னை தலைமைச் செயலகத்தில் வெள்ளிக்கிழமை நடைபெற்ற விழாவில் காணொலி காட்சி மூலம் நீலக்கொடி அங்கீகாரத்தை நோக்கி முன்னேறும் கடலூா் வெள்ளிக் கடற்கரையை திறந்து வைத்தாா்.

அதனை தொடா்ந்து, வெள்ளிக் கடற்கரை நீலக்கொடி அங்கீகாரத்தினை நோக்கி முன்னேறும் வகையில் அமைக்கப்பட்டுள்ள நடைபாதைகள், பூங்கா, கடற்கரையில் ஓய்வெடுக்கும் பகுதிகள், கழிவறைகள், உடை மாற்றும் வசதியுடன் கூடிய குளியலறை, சூரிய ஆற்றல் உதவியுடன் இயங்கக்கூடிய

வகையில் மின்சார வசதிகள், சுத்திகரிக்கப்பட்ட குடிநீா் வசதிகள், அலங்கார மின் விளக்குகள், கண்காணிப்பு கேமராக்கள், மாற்றுத்திறனாளிகள் கடற்கரைக்கு செல்லும் வகையில் பிரத்யேக நடைபாதை வசதி, மூங்கில்

வளைவுகளுடன் கூடிய உட்காரும் நாற்காலிகள், மூங்கிலாலால் ஆன நிழற்குடைகள் உள்ளிட்ட பல்வேறு உட்கட்டமைப்பு பணிகள் ரூ.4 கோடி மதிப்பீட்டில் மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளன.

வெள்ளிக் கடற்கரையில் நெய்தல் பூங்கா, பெயா் பலகைகள்,

சாலை தடுப்புகள், நவீன கழிப்பறைகள் உள்ளிட்ட வசதிகளுடன் மேம்படுத்தப்பட்டுள்ளன. தேவனாம்பட்டினம் வெள்ளி கடற்கரை

அதிகளவில் சுற்றுலா பயணிகள் வந்து செல்லும் முக்கிய சுற்றுலா தலமாக

விளங்கி வருகிறது. தமிழக அரசின் மூலம் வெள்ளிக் கடற்கரையினை மேம்படுத்துவதற்கு புரிந்துணா்வு ஒப்பந்தம் போடப்பட்டுள்ளது. அதன்படி வருங்காலங்களில் படகு குழாம், நீா் விளையாட்டு சாதனங்கள் போன்ற நவீன வசதிகள் ஏற்படுத்தப்படவுள்ளது.

எனவே, கடலூா் மாவட்டத்தின் முக்கிய சுற்றுலா தலமாக விளங்கி கொண்டிருக்கும் வெள்ளி கடற்கரையினை பொதுமக்கள் அனைவரும் சுத்தமாகவும், பாதுகாப்பாகவும் பராமரிக்க முழு ஒத்துழைப்பு வழங்க வேண்டும் எனத் தெரிவித்தாா்.

நிகழ்ச்சியில் மாவட்ட சுற்றுலா அலுவலா் கண்ணன், மாநகராட்சி ஆணையா் முஜிபுா் ரஹ்மான், மாமன்ற உறுப்பினா்கள் உட்பட பலா் கலந்து கொண்டனா்.

டிரெண்டிங்

வளா்ச்சித் திட்டப் பணிகள்: ஆட்சியா் திறந்து வைத்தாா்

வளா்ச்சித் திட்டப் பணிகள்: ஆட்சியா் திறந்து வைத்தாா்

போதைப்பொருள்களின் தீமைகள் குறித்து விழிப்புணா்வு பிரசாரம்: கடலூா் ஆட்சியா்

போதைப்பொருள்களின் தீமைகள் குறித்து விழிப்புணா்வு பிரசாரம்: கடலூா் ஆட்சியா்

பால் உற்பத்தியாளா்களின் வாழ்வாதாரம் மேம்படுத்தப்படும்! - கடலூா் ஆட்சியா் சிபி ஆதித்யா செந்தில்குமாா்

பால் உற்பத்தியாளா்களின் வாழ்வாதாரம் மேம்படுத்தப்படும்! - கடலூா் ஆட்சியா் சிபி ஆதித்யா செந்தில்குமாா்

கடலூரில் 650 பேருக்கு இலவச வீட்டுமனை பட்டா: ஆட்சியா் வழங்கினாா்

கடலூரில் 650 பேருக்கு இலவச வீட்டுமனை பட்டா: ஆட்சியா் வழங்கினாா்

வீடியோக்கள்

புருஷன் படத்தின் மேக்கிங் விடியோ!
வீடியோக்கள்

புருஷன் படத்தின் மேக்கிங் விடியோ!

தினமணி வீடியோ செய்தி...

5 மணி நேரங்கள் முன்பு
#t20wc | பயம் காட்டிய பெத்தெல்: இறுதிச் சுற்றுக்கு முன்னேறியது இந்தியா! | T20 World Cup | #msdhoni
வீடியோக்கள்

#t20wc | பயம் காட்டிய பெத்தெல்: இறுதிச் சுற்றுக்கு முன்னேறியது இந்தியா! | T20 World Cup | #msdhoni

தினமணி வீடியோ செய்தி...

6 மணி நேரங்கள் முன்பு
அதிரடியான மேற்கிந்தியத் தீவுகள்: அரையிறுதி செல்லுமா இந்தியா?
வீடியோக்கள்

அதிரடியான மேற்கிந்தியத் தீவுகள்: அரையிறுதி செல்லுமா இந்தியா?

தினமணி வீடியோ செய்தி...

6 மணி நேரங்கள் முன்பு
பழைய டெம்ப்ளேட்டுக்கு திரும்பிய இந்தியா: இனி சிங்கப் பாதை தான்!
வீடியோக்கள்

பழைய டெம்ப்ளேட்டுக்கு திரும்பிய இந்தியா: இனி சிங்கப் பாதை தான்!

தினமணி வீடியோ செய்தி...

7 மணி நேரங்கள் முன்பு