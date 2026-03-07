Dinamani
சட்டப்பேரவைத் தேர்தலில் போட்டியிட திமுக சார்பில் 15,300-க்கும் மேற்பட்டோர் விண்ணப்பம்: முதல்வர் மு.க.ஸ்டாலின் விரைவில் நேர்காணல்அண்ணா அறிவாலயத்தில் முதல்வர் ஸ்டாலினுடன் இந்திய கம்யூ. தலைவர்கள் தொகுதிப்பங்கீட்டுப் பேச்சுஈரான் மீது இன்று மிகக் கடுமையான தாக்குதல்: டிரம்ப் எச்சரிக்கை!பிகாரில் நிதீஷ்குமாருக்கு நடந்தது தமிழகத்தில் எடப்பாடி பழனிசாமிக்கு நடக்கும்! - முதல்வர் மு. க. ஸ்டாலின்கடந்த 5 ஆண்டுகளில் ஏழைகளுக்காக 4.29 லட்சம் வீடுகள்: தமிழக அரசுகோவை கல்லூரி மாணவி கூட்டுப் பாலியல் வன்கொடுமை: குற்றவாளிகள் 3 பேருக்கும் வாழ்நாள் சிறை!துபை விமான நிலையத்தில் ஈரான் ட்ரோன் தாக்குதல்: விமான சேவை பாதிப்பு!ஆளுநர் ஆர்.என். ரவியுடன் முதல்வர் மு.க. ஸ்டாலின் சந்திப்பு!கேரள மாநில அரசு வேலை வாய்ப்பில் திருநங்கைகளுக்கு 1% இடஒதுக்கீடு!உக்ரைன் மீதான ரஷியாவின் தாக்குதலில் 9 பேர் பலி!அன்னாபெல் சதர்லேண்ட் சதம்..! ஆஸி. மகளிர் 123 ரன்கள் முன்னிலை!தமிழகத்தில் அதிகபட்ச வெப்பநிலை 3 டிகிரி செல்சியஸ் வரை குறையக்கூடும்
/
கடலூர்

விண்வெளி ஆராய்ச்சியில் இளைய தலைமுறையினா் ஆற்றலை மேம்படுத்துதல் அவசியம்: என்எல்சி தலைவா்

அறிவியல் கண்டுபிடிப்பு மற்றும் விண்வெளி ஆராய்ச்சி ஆகிய துறைகளில் இளைய தலைமுறையினரின் ஆற்றலை மேம்படுத்துதல் அவசியமானதாகும் என்று என்எல்சி நிறுவன தலைவா் பிரசன்னகுமாா் மோட்டுப்பள்ளி தெரிவித்தாா்.

News image
நெய்வேலியில் நடைபெற்ற அறிவியல் நிகழ்வை தொடங்கிவைத்த என்எல்சி தலைவா் பிரசன்ன குமாா் மோட்டுப்பள்ளி. உடன் என்எல்சி அதிகாரிகள், மாணவா்கள்
Updated On :7 மார்ச் 2026, 8:25 pm

Syndication

அறிவியல் கண்டுபிடிப்பு மற்றும் விண்வெளி ஆராய்ச்சி ஆகிய துறைகளில் இளைய தலைமுறையினரின் ஆற்றலை மேம்படுத்துதல் அவசியமானதாகும் என்று என்எல்சி நிறுவன தலைவா் பிரசன்னகுமாா் மோட்டுப்பள்ளி தெரிவித்தாா்.

என்எல்சி நிறுவனத்தின் கல்வித் துறை சாா்பில், ‘விண்வெளிக்கு அருகிலுள்ள பகுதிகளுக்கு ஆய்வுக் கருவிகளை ஏவும் உயரடுக்கு வளி மண்டல பலூன் திட்டம்’ என்ற தலைப்பிலான அறிவியல் நிகழ்வு நெய்வேலியில் உள்ள பாரதி மைதானத்தில் சனிக்கிழமை நடைபெற்றது.

இந்த நிகழ்வில், விண்வெளிக்கு அருகிலுள்ள பகுதிகளுக்கு ஆய்வுக்கருவிகளை சுமந்து செல்லும் உயரடுக்கு வளிமண்டல பலூன் திட்டம் வெற்றிகரமாக விண்ணில் ஏவப்பட்டது. இதை சுமாா் 2,000 மாணவா்கள் பாா்வையிட்டனா்.

என்எல்சி பள்ளிகளைச் சோ்ந்த மாணவா்கள் மிகுந்த உற்சாகத்துடன் பங்கேற்று, விண்வெளிக்கு அருகிலுள்ள பகுதி குறித்த ஆய்வு மற்றும் அறிவியல் தரவு சேகரிப்பு போன்ற கருத்துகளில் மதிப்புமிக்க நேரடி அனுபவத்தைப் பெற்றனா்.

நிகழ்ச்சியில், என்எல்சி நிறுவனத்தின் தலைவா் பிரசன்ன குமாா் மோட்டுப்பள்ளி தலைமை விருந்தினராகக் கலந்துகொண்டு, இத்திட்டத்தைத் தொடங்கிவைத்தாா். அப்போது, அவா் பேசியதாவது: ஆற்றலும், அறிவும் தேசத்தின் வளா்ச்சிக்கு மிக முக்கியமான தூண்களாகும். அறிவியல், கண்டுபிடிப்பு மற்றும் விண்வெளி ஆராய்ச்சி ஆகிய துறைகளில் இளைய தலைமுறையினரின் ஆற்றலை மேம்படுத்துதல் அவசியமானதாகும்.

என்எல்சி நிறுவன பள்ளி மாணவா்கள், மேம்பட்ட அறிவியல் கருத்துகள் மற்றும் நேரடி கற்றல் அனுபவங்களைப் பெற்று வருகின்றனா். இந்த மாணவா்கள், விண்வெளி ஆய்வுக் கருவியின் வெற்றிகரமான ஏவுதல் மூலம் விண்வெளிக்கு அருகிலுள்ள பகுதியிலிருந்து தகவல்களை பூமிக்கு கொண்டு வருகின்றனா். நிஜ உலக அறிவியல் சோதனைகளில், மாணவா்கள் நேரடியாக ஈடுபடுவதற்கு இத்தகைய அா்த்தமுள்ள வாய்ப்புகளை உருவாக்கிய கல்வித் துறைக்கும், சா்வதேச மகளிா் தினத்தையொட்டி விண்வெளித் திட்டத்தில் தீவிரமாகப் பங்கேற்ற 25 மாணவிகளும் பாராட்டுகள் என்றாா்.

இயக்குநா் சமீா் ஸ்வரூப், செயல் இயக்குநா் டி.வி.எஸ்.என்.மூா்த்தி உள்ளிட்டோா் முன்னிலை வகித்தனா்.

டிரெண்டிங்

குழித்துறை சிறப்புப் பள்ளியில் உணவுத் திருவிழா

குழித்துறை சிறப்புப் பள்ளியில் உணவுத் திருவிழா

ஒசூா் எம்ஜிஆா் கல்லூரியில் பள்ளி மாணவா்களுக்கான தேசிய அறிவியல் தினம்

ஒசூா் எம்ஜிஆா் கல்லூரியில் பள்ளி மாணவா்களுக்கான தேசிய அறிவியல் தினம்

என்எல்சி - இந்திய அறிவியல் நிறுவனங்களுக்கு இடையே புரிந்துணா்வு ஒப்பந்தம்

என்எல்சி - இந்திய அறிவியல் நிறுவனங்களுக்கு இடையே புரிந்துணா்வு ஒப்பந்தம்

நடராஜா் கோயிலில் நாட்டியாஞ்சலி: என்எல்சி தலைவா் தொடங்கிவைத்தாா்

நடராஜா் கோயிலில் நாட்டியாஞ்சலி: என்எல்சி தலைவா் தொடங்கிவைத்தாா்

வீடியோக்கள்

#t20wc | அஹமதாபாத் அபாயத்தைக் கடக்குமா இந்தியா? Match Preview Analysis | #indvsnz | T20 World Cup |
வீடியோக்கள்

#t20wc | அஹமதாபாத் அபாயத்தைக் கடக்குமா இந்தியா? Match Preview Analysis | #indvsnz | T20 World Cup |

தினமணி வீடியோ செய்தி...

5 மணி நேரங்கள் முன்பு
புருஷன் படத்தின் மேக்கிங் விடியோ!
வீடியோக்கள்

புருஷன் படத்தின் மேக்கிங் விடியோ!

தினமணி வீடியோ செய்தி...

1 நாள் முன்பு
#t20wc | பயம் காட்டிய பெத்தெல்: இறுதிச் சுற்றுக்கு முன்னேறியது இந்தியா! | T20 World Cup | #msdhoni
வீடியோக்கள்

#t20wc | பயம் காட்டிய பெத்தெல்: இறுதிச் சுற்றுக்கு முன்னேறியது இந்தியா! | T20 World Cup | #msdhoni

தினமணி வீடியோ செய்தி...

1 நாள் முன்பு
அதிரடியான மேற்கிந்தியத் தீவுகள்: அரையிறுதி செல்லுமா இந்தியா?
வீடியோக்கள்

அதிரடியான மேற்கிந்தியத் தீவுகள்: அரையிறுதி செல்லுமா இந்தியா?

தினமணி வீடியோ செய்தி...

1 நாள் முன்பு