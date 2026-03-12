Dinamani
வேளச்சேரி - பரங்கிமலை இடையே பறக்கும் ரயில் சேவை: நாளை முதல் தொடக்கம்கோடைக்கால மின்தேவை: 9,000 மெகாவாட்டை கடக்கும் என எதிா்பாா்ப்புவார இறுதி விடுமுறைக்கு 865 சிறப்பு பேருந்துகள்வணிக சமையல் எரிவாயு உருளை தட்டுப்பாடு: உணவகங்களில் உணவுப் பொருள்களின் விலை உயா்வுதமிழகத்தில் மாா்ச் 15 வரை வெப்பநிலை உயர வாய்ப்புஇந்தியா, சீனா உள்பட 16 நாடுகளுக்கு எதிராக புதிய விசாரணையைத் தொடங்கிய அமெரிக்கா : நியாயமற்ற வா்த்தக நடைமுறைகளுக்கு எதிராக நடவடிக்கை
/
கடலூர்

ரத்ததான முகாம்

News image
Updated On :12 மார்ச் 2026, 11:56 pm

Syndication

சிதம்பரம் அருகே கரிக்குப்பம் கிராமத்தில் உள்ள தமிழ்நாடு மின்சார (பவா்) கம்பெனியில், ரத்ததான முகாம் வியாழக்கிழமை நடைபெற்றது.

தமிழ்நாடு பவா் கம்பெனி தலைமை நிலைய அதிகாரி குகன் தலைமை வகித்து, ரத்தான முகாமை தொடங்கி வைத்தாா். தலைமை அதிகாரிகள் முருகன்,

சுப்ரமணியன், மனிதவள துறை அதிகாரி தேவபிரசாத் முன்னிலை வகித்தனா். சிதம்பரம் அரசு மருத்துவமனை ரத்த வங்கி மருத்துவ அலுவலா் சிவகாமி

தலைமையில், மருத்துவ குழுவினா்கள் 65 நபா்களிடம் இருந்து ரத்தம் சேகரித்தனா். முகாமில், டாக்டா்கள் மிதிலைராஜன், அவினாஷ் , சுகாதார ஆய்வாளா்கள் ரிச்சா்ட் எட்வின்ராஜ், அன்புராஜ், ஆய்வக உதவியாளா் அவிரவன், உட்பட பலா் பங்கேற்றனா்.

டிரெண்டிங்

பழஞ்சூா் ஊராட்சியில் புதிய நியாய விலைக் கட்டடம் திறப்பு

பழஞ்சூா் ஊராட்சியில் புதிய நியாய விலைக் கட்டடம் திறப்பு

திருக்குறள் திருப்பணித்திட்ட நிறைவு விழா

திருக்குறள் திருப்பணித்திட்ட நிறைவு விழா

மத்திய பல்கலை.யில் மருத்துவ முகாம்

மத்திய பல்கலை.யில் மருத்துவ முகாம்

தமிழ்நாடு முஸ்லீம் முன்னேற்ற கழக ரத்ததான முகாம்

தமிழ்நாடு முஸ்லீம் முன்னேற்ற கழக ரத்ததான முகாம்

வீடியோக்கள்

Valaipechu Anthanan Interview | விஜய்யிடம் இப்போது மனமாற்றம்.. | TVK Vijay | Vijay Trisha issue
வீடியோக்கள்

Valaipechu Anthanan Interview | விஜய்யிடம் இப்போது மனமாற்றம்.. | TVK Vijay | Vijay Trisha issue

தினமணி வீடியோ செய்தி...

11 மணி நேரங்கள் முன்பு
சட்டென்று மாறுது வானிலை பாடல்!
வீடியோக்கள்

சட்டென்று மாறுது வானிலை பாடல்!

தினமணி வீடியோ செய்தி...

1 நாள் முன்பு
"உங்க கனவு நிறைவேறியாச்சு! இனி மக்கள் கனவை நினைவாக்குங்கள்!": MK Stalin Speech | DMK
வீடியோக்கள்

"உங்க கனவு நிறைவேறியாச்சு! இனி மக்கள் கனவை நினைவாக்குங்கள்!": MK Stalin Speech | DMK

தினமணி வீடியோ செய்தி...

1 நாள் முன்பு
மன அழுத்தமா? காரணங்கள் என்ன? மன நலனுக்கு என்ன செய்ய வேண்டும்?
வீடியோக்கள்

மன அழுத்தமா? காரணங்கள் என்ன? மன நலனுக்கு என்ன செய்ய வேண்டும்?

தினமணி வீடியோ செய்தி...

1 நாள் முன்பு