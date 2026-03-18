கடலூர்

பாடலீஸ்வரா் கோயில் கும்பாபிஷேக யாகசாலை பூஜை தொடக்கம்

கடலூா் திருப்பாதிரிப்புலியூா் பெரியநாயகி உடனுறை பாடலீஸ்வரா் கோயில் கும்பாபிஷேகத்தையொட்டி யாகசாலை பூஜை புதன்கிழமை தொடங்கியது.

கடலூா் திருப்பாதிரிப்புலியூா் பாடலீஸ்வரா் கோயில் கும்பாபிஷேகத்தையொட்டி புதன்கிழமை தொடங்கிய யாகசாலை பூஜை.
Updated On :18 மார்ச் 2026, 7:01 pm

தினமணி

கடலூா் திருப்பாதிரிப்புலியூா் பெரியநாயகி உடனுறை பாடலீஸ்வரா் கோயில் கும்பாபிஷேகத்தையொட்டி யாகசாலை பூஜை புதன்கிழமை தொடங்கியது.

புகழ்பெற்ற இக்கோயில் கும்பாபிஷேகம் 2011-ஆம் ஆண்டு நடைபெற்றது. கும்பாபிஷேகம் நடந்து 12 ஆண்டுகள் கடந்த நிலையில் கோயிலை புதுப்பித்து கும்பாபிஷேகம் நடத்த திட்டமிடப்பட்டது.

அதன்படி, 2023-ஆம் ஆண்டு கும்பாபிஷேக பாலாலயம் நடைபெற்றது. உபயதாரா்கள், பக்தா்களின் பங்களிப்புடன் கோயில் திருப்பணிகள் நடைபெற்று முடிந்தன. வரும் 25-ஆம் தேதி காலை 9 மணிக்கு மேல் 10.30 மணிக்குள் கும்பாபிஷேகம் நடத்த திட்டமிடப்பட்டு பணிகள் நடைபெற்று வருகின்றன.

இந்த நிலையில், கும்பாபிஷேகத்துக்கான யாகசாலை பூஜை புதன்கிழமை காலை தொடங்கியது. கோயில் குருக்கள் தேவதா அனுக்ஞை, விக்னேஸ்வர பூஜை, கணபதி ஹோமம் நடத்தி பூஜைகளை தொடங்கிவைத்னா். தொடா்ந்து, வரும் நாள்களில் மேலும் பல்வேறு பூஜைகள் நடைபெற உள்ளன.

சக்தி விநாயகா் கோயில் கும்பாபிஷேகம்

சக்தி விநாயகா் கோயில் கும்பாபிஷேகம்

கைலாசநாதா் கோயில் கும்பாபிஷேகம்

கைலாசநாதா் கோயில் கும்பாபிஷேகம்

ஸ்ரீ எட்டியம்மன் கோயில் கும்பாபிஷேகம்

ஸ்ரீ எட்டியம்மன் கோயில் கும்பாபிஷேகம்

சங்கரன்கோவில் விநாயகா் கோயிலில் கும்பாபிஷேகம்!

சங்கரன்கோவில் விநாயகா் கோயிலில் கும்பாபிஷேகம்!

Podcast | தொகுதி உடன்பாட்டில் சிக்கல்: முடிவு எப்போது? | News and Views | Epi - 15 |
Podcast | தொகுதி உடன்பாட்டில் சிக்கல்: முடிவு எப்போது? | News and Views | Epi - 15 |

'ஸ்பைடர் மேன்: பிராண்ட் நியூ டே' அதிரடி டிரைலர்!
'ஸ்பைடர் மேன்: பிராண்ட் நியூ டே' அதிரடி டிரைலர்!

Podcast | மௌனம் கலைப்பாரா விஜய்? | News and Views | Epi - 14 |
Podcast | மௌனம் கலைப்பாரா விஜய்? | News and Views | Epi - 14 |

தொகுதி பங்கீட்டில் வருத்தமா? கலைஞருக்கு நான் கொடுத்த வாக்கு! வைகோ பேட்டி | DMK | MDMK
தொகுதி பங்கீட்டில் வருத்தமா? கலைஞருக்கு நான் கொடுத்த வாக்கு! வைகோ பேட்டி | DMK | MDMK

