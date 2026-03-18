Dinamani
மேற்கு ஆசிய நிலவரம் : குவைத் இளவரசருடன் பேசிய பிரதமர் மோடி!உலகின் மிகப் பெரிய இயற்கை எரிவாயு வயல் மீது இஸ்ரேல் தாக்குதல்! கத்தார் கண்டனம்!மேடைகளில் ஆபாசங்களையும் அவதூறுகளையும் பேசுகிறார்கள் - முதல்வர் மு.க. ஸ்டாலின்மார்ச் 23-ல் தேமுதிக மாவட்ட செயலாளர்கள் கூட்டம்தவெக குறித்து யார், என்ன அவதூறு பரப்பினாலும் நம்ப வேண்டாம் - விஜய்மதச்சார்பற்ற கொள்கையில் சமரசமில்லை, தவெக தலைமையில் ஆட்சி! - விஜய்
/
கடலூர்

மதுவில் விஷம் கலந்து லாரி ஓட்டுநா், அவரது நண்பா் கொல்லப்பட்ட வழக்கு: வளா்ப்பு மகனுக்கு ஆயுள்

பண்ருட்டி அருகே மதுவில் விஷம் கலந்து லாரி ஓட்டுநா், அவரது நண்பா் கொலை செய்யப்பட்ட வழக்கில் வளா்ப்பு மகனுக்கு ஆயுள் தண்டனை விதித்து கடலூா் முதலாவது கூடுதல் மாவட்ட நீதிமன்றம் புதன்கிழமை தீா்ப்பளித்தது.

News image
சரண்ராஜ்
Updated On :18 மார்ச் 2026, 6:58 pm

Syndication

கடலூா் மாவட்டம், பண்ருட்டி அருகே மதுவில் விஷம் கலந்து லாரி ஓட்டுநா், அவரது நண்பா் கொலை செய்யப்பட்ட வழக்கில் வளா்ப்பு மகனுக்கு ஆயுள் தண்டனை விதித்து கடலூா் முதலாவது கூடுதல் மாவட்ட நீதிமன்றம் புதன்கிழமை தீா்ப்பளித்தது.

பண்ருட்டியை அடுத்த அங்குசெட்டிப்பாளையம் பகுதியைச் சோ்ந்தவா் லாரி ஓட்டுநா் மகேஷ் (33). அதே பகுதியைச் சோ்ந்தவா் கிருஷ்ணராஜ் (எ) காா்த்திக் (40). நண்பா்களான இவா்கள் இருவரும் கடந்த 21.8.2021 அன்று மது அருந்தினா். சிறிது நேரத்திலேயே இருவரும் வாந்தியெடுத்து மயங்கி விழுந்தனா்.

அங்கிருந்தவா்கள் இருவரையும் மீட்டு, அவசர ஊா்தி மூலம் பண்ருட்டி அரசு மருத்துவமனைக்கு கொண்டு சென்றனா். ஆனால், செல்லும் வழியிலேயே இருவரும் உயிரிழந்தனா்.

இந்த சம்பவம் தொடா்பாக புதுப்பேட்டை போலீஸாா் வழக்குப் பதிந்து, மகேஷின் வளா்ப்பு மகனான சரண்ராஜை பிடித்து விசாரணை நடத்தினா். இதில், மகேஷுக்கு ஆண் குழந்தை இல்லாததால், அவரது மனைவி கலையரசி என்னை வளா்ப்பு மகனாக ஏற்றுக்கொண்டாா். மகேஷ் வெளியூா் சென்று விடுவதால் கலையரசிக்கும், எனக்கும் முறை தவறிய உறவு ஏற்பட்டது. இந்த உறவுக்கு மகேஷ் உயிருடன் இருந்தால் இடையூறாக இருக்கும் எனக் கருதியதால், அவரை கொலை செய்ய திட்டமிட்டோம்.

இந்த நிலையில், மகேஷ் என்னை மது வாங்கி வரக் கூறியதால், நான் முன்னரே வாங்கி வைத்திருந்த மதுப் புட்டியினுள் ஊசி மூலம் விஷத்தை செலுத்தி கொடுத்தேன். அதை குடித்து மகேஷ் மற்றும் அவரது நண்பா் காா்த்திக் உயிரிழந்ததாகக் கூறினாா்.

இதையடுத்து, சரண்ராஜ், கலையரசி ஆகியோரை புதுப்பேட்டை போலீஸாா் கைது செய்து சிறையில் அடைத்தனா். இந்த வழக்கு கடலூா் முதலாவது கூடுதல் மாவட்ட நீதிமன்றத்தில் நடைபெற்று வந்தது. இந்த வழக்கை புதன்கிழமை விசாரித்த நீதிபதி சரஸ்வதி தீா்ப்பளித்தாா்.

அதில், சரண்ராஜுக்கு ஆயுள் தண்டனையும், ரூ.1,000 அபராதமும் விதித்து உத்தரவிட்டாா். இந்த வழக்கில் தொடா்புடைய கலையரசி ஏற்கெனவே இறந்துவிட்டாா். அரசுத் தரப்பில் வழக்குரைஞா் கதிா்வேல் ஆஜராகி வாதிட்டாா்.

டிரெண்டிங்

மின் கம்பத்தின் மீது லாரி மோதல்: ஓட்டுநா் உயிரிழப்பு

வீடியோக்கள்

வீடியோக்கள்

தினமணி வீடியோ செய்தி...

4 மணி நேரங்கள் முன்பு
வீடியோக்கள்

தினமணி வீடியோ செய்தி...

5 மணி நேரங்கள் முன்பு
வீடியோக்கள்

தினமணி வீடியோ செய்தி...

1 நாள் முன்பு
வீடியோக்கள்

தினமணி வீடியோ செய்தி...

1 நாள் முன்பு