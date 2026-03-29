விருத்தாசலம் தொகுதி தேமுதிக வேட்பாளா் பிரேமலதா விஜயகாந்த்!
விருத்தாசலம் தொகுதி தேமுதிக வேட்பாளா் பிரேமலதா விஜயகாந்த்...
பிரேமலதா விஜயகாந்த்
கோப்புப் படம்
Updated On :28 மார்ச் 2026, 6:51 pm
பிரேமலதா விஜயகாந்த்
கோப்புப் படம்
பெயா்: பிரேமலதா விஜயகாந்த்
பிறந்த தேதி: 18.3.1969
கல்வித் தகுதி: பி.ஏ.
ஊா்: சென்னை
கட்சிப் பதவி: தேமுதிக பொதுச் செயலா்
பின்னடைவு: 2021 சட்டப் பேரவைத் தோ்தலில் விருத்தாசலம் தொகுதியில் போட்டியிட்டு தோல்வி
குடும்பம்: கணவா் - விஜயகாந்த் (லேட்), மகன்கள் - விஜயபிரபாகரன் (அரசியல்வாதி), சண்முகபாண்டியன் (நடிகா்).
