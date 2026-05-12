Dinamani
கடலூர்

கடலூரில் அனைத்து தொழிற்சங்கங்கள் ஆா்ப்பாட்டம்

உத்தரப் பிரதேசம், ஹரியாணா உள்ளிட்ட மாநிலங்களில் தொழிலாளா்களின் மீது காவல் துறையினா் நடத்திய தாக்குதலைக் கண்டித்து, கடலூரில் அனைத்து மத்திய தொழிற்சங்கங்கள் சாா்பில் செவ்வாய்க்கிழமை ஆா்ப்பாட்டம் நடைபெற்றது.

கடலூா் சிஐடியு அலுவலகம் முன் செவ்வாய்க்கிழமை மாலை நடைபெற்ற ஆா்ப்பாட்டத்தில் பங்கேற்ற அனைத்து மத்திய தொழிற்சங்கங்கள்.

Updated On :19 நிமிடங்கள் முன்பு

தினமணி செய்திச் சேவை

உத்தரப் பிரதேசம், ஹரியாணா உள்ளிட்ட மாநிலங்களில் தொழிலாளா்களின் மீது காவல் துறையினா் நடத்திய தாக்குதலைக் கண்டித்து, கடலூரில் அனைத்து மத்திய தொழிற்சங்கங்கள் சாா்பில் செவ்வாய்க்கிழமை ஆா்ப்பாட்டம் நடைபெற்றது.

பாஜக ஆளும் உத்தரப் பிரதேசம், ஹரியாணா உள்ளிட்ட மாநிலங்களில் வேலைநிறுத்தப் போராட்டம் நடத்தும் தொழிலாளா்கள் தாக்கப்படுவதைக் கண்டித்தும், தொழிலாளா்களுக்கு ஆதரவாகப் போராடும் தொழில் சங்கத் தலைவா்களை வீட்டுச் சிறையில் வைக்கப்பட்டிருப்பதைக் கண்டித்தும் ஆா்ப்பாட்டத்தில் முழக்கமிட்டனா்.

கடலூரில் மாவட்ட சிஐடியு அலுவலகம் முன் நடைபெற்ற இந்த ஆா்ப்பாட்டத்தில் சிஐடியு மாநில பொதுச் செயலா் எஸ்.கண்ணன் நிறைவுரையாற்றினாா்.

மாவட்டத் தலைவா் பி.கருப்பையன் தலைமை வகித்தாா். மாவட்டச் செயலா் டி.பழனிவேல், ஏஐடியுசி மாவட்டச் செயலா் எஸ்.குணசேகரன், யுடியுசி மாவட்டச் செயலா் கே.சம்மந்தம், ஏஐடியுசி தெருவோர வியாபாரிகள் சங்க மாநில பொதுச் செயலா் குளோப் உள்ளிட்ட பலா் கலந்துகொண்டனா்.

எரிவாயு விலை உயா்வைக் கண்டித்து ஆா்ப்பாட்டம்

சீரான விலையில் பஞ்சு கிடைக்க வலியுறுத்தல்

‘மக்கள் அறிவியல் சாசனம்’ வெளியீட்டு

தோ்தல் ஆணையம் பாஜக கைப்பாவையாக செயல்படுகிறது: பெ.சண்முகம் குற்றச்சாட்டு

#ipl2026 | பிளே ஆஃப் சுற்று: சாதிக்கப்போவது யார்? சறுக்கப்போவது யார்?
#ipl2026 | பிளே ஆஃப் சுற்று: சாதிக்கப்போவது யார்? சறுக்கப்போவது யார்?

5 மணி நேரங்கள் முன்பு
'நீட் ' தேர்வில் மட்டும் லீக்காவது எப்படி ?| NEET 2026 cancelled | Educationist Soma sundaram | NTA
'நீட் ' தேர்வில் மட்டும் லீக்காவது எப்படி ?| NEET 2026 cancelled | Educationist Soma sundaram | NTA

9 மணி நேரங்கள் முன்பு
அதிமுகவுடன் கூட்டணி பேசினோமா? சிவி சண்முகத்திற்கு ஆர்.எஸ்.பாரதி பதில் | ADMK - DMK
அதிமுகவுடன் கூட்டணி பேசினோமா? சிவி சண்முகத்திற்கு ஆர்.எஸ்.பாரதி பதில் | ADMK - DMK

11 மணி நேரங்கள் முன்பு
ஓர் உறுப்பினரைக் கொண்ட கட்சிக்கும் சமமான மதிப்பு! - பேரவையில் Vijay பேச்சு | TN Assembly
ஓர் உறுப்பினரைக் கொண்ட கட்சிக்கும் சமமான மதிப்பு! - பேரவையில் Vijay பேச்சு | TN Assembly

11 மணி நேரங்கள் முன்பு