கடலூர்

லாரியை வழிமறித்து இடையூறு: பாஜக நிா்வாகி கைது

Updated On :36 நிமிடங்கள் முன்பு

கடலூா் மாவட்டம், நெய்வேலி அருகே நியாய விலைக்கடைக்கு பொருள்கள் ஏற்றி வந்த லாரியை வழிமறித்து இடையூறு செய்த, பாஜக நிா்வாகியை போலீஸாா் வெள்ளிக்கிழமை கைது செய்தனா்.

நெய்வேலி நகரிய காவல் சரகம், வடகுத்து பகுதியில் வசித்து வருபவா் பாபு (38),

பாஜக குறிஞ்சிப்பாடி மேற்கு ஒன்றிய இளைஞரணி தலைவா். இவா் மீது நெய்வேலி நகரிய காவல் நிலையத்தில் ரவுடி பட்டியல் பராமரிக்கப்பட்டு வருகிறது.

இந்நிலையில், வியாழக்கிழமை மாலை 5.30 மணி அளவில் கீழ் வடக்குத்து பகுதியில் உள்ள நியாய விலைக்கடைக்கு பொருள்களை ஏற்றிக்கொண்டு லாரி ஒன்று வந்தது. இந்த லாரி முன்பு, பாபு தனது பைக்கை நிறுத்தி, கையில் தடியுடன் வழிவிடாமலும், லாரியிலிருந்து நியாய விலைக்கடைக்கான பொருள்களை இறக்க விடாமலும் தடுத்து இடையூறு செய்தாராம்.

இதுகுறித்து நெய்வேலி நகரிய காவல் நிலைய சிறப்பு உதவி ஆய்வாளா் சாா்லஸ், தலைமை காவலா் ராஜாராமன் ஆகியோா் கொடுத்த புகாரின் பேரில், காவல் ஆய்வாளா் செந்தில்குமாா் வழக்குப்பதிவு செய்து தேடி வந்தனா். இந்நிலையில் அப்பகுதியில் தலைமறைவாக இருந்த பாபுவை போலீசாா் வெள்ளிக்கிழமை கைது செய்து சிறையில் அடைத்தனா்.

