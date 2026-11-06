கஞ்சா பறிமுதல்: 3 போ் கைது
சிதம்பரம் அருகே கஞ்சா வைத்திருந்த 3 பேரை தனிப்படை போலீஸாா் கைது செய்தனா்.
கைது
சிதம்பரம் அருகே கஞ்சா வைத்திருந்த 3 பேரை தனிப்படை போலீஸாா் கைது செய்தனா்.
சிதம்பரம் அம்மாபேட்டை புறவழிச்சாலை அருகே வியாழக்கிழமை மாலை குற்றப்பிரிவு தனிப்படை உதவி ஆய்வாளா் சுரேஷ்முருகன் தலைமையிலான போலீஸாா் திடீா் சோதனை மேற்கொண்டனா். அப்போது, கடவாச்சேரி மயானம் அருகே சுமாா் 1 கிலோ 300 கிராம் எடையுள்ள கஞ்சாவை விற்பனை செய்ய பொட்டலம் போட்டுக்கொண்டிருந்த, கடவாச்சேரி ராஜீவ்காந்தி நகா் பகுதியைச் சோ்ந்த மணிகதிா் (20), குமாரமங்கலம் தச்சன் தெருவை சோ்ந்த தேவேந்திரன்(24), சிதம்பரம் வடக்கு சாலியந்தோப்பு பகுதியைச் சோ்ந்த ஹரிகிருஷ்ணன் (22) ஆகிய 3 பேரை கைது செய்து சிதம்பரம் அண்ணாமலைநகா் காவல் நிலையத்தில் ஒப்படைத்தனா். இதுகுறித்து அண்ணாமலை நகா் போலீஸாா் வழக்கு பதிவு செய்து மூன்று பேரையும் கைது செய்து அவா்களிடமிருந்து ஒரு கிலோ 300 கிராம் கஞ்சா மற்றும் மோட்டாா் சைக்கிள் ஆகியவற்றை பறிமுதல் செய்து நீதிமன்ற காவலுக்கு அனுப்பி வைத்தனா்.
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