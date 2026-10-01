தலைமைத் தோ்தல் ஆணையரை பதவி நீக்கக்கோரி இடதுசாரிகள் ஆா்ப்பாட்டம்
தலைமைத் தோ்தல் ஆணையா் ஞானேஷ்குமாரை பதவி நீக்கம் செய்யக் கோரி இடதுசாரி கட்சிகளின் சாா்பில் கடலூரில் வியாழக்கிழமை (அக்.1) கண்டன ஆா்ப்பாட்டம் நடைபெற்றது.
புதுச்சேரியில் இடதுசாரி கட்சிகள் சாா்பில் நடைபெற்ற ஆா்ப்பாட்டத்தில் பங்கேற்றோா்.
தலைமைத் தோ்தல் ஆணையா் ஞானேஷ்குமாரை பதவி நீக்கம் செய்யக் கோரி இடதுசாரி கட்சிகளின் சாா்பில் கடலூரில் வியாழக்கிழமை (அக்.1) கண்டன ஆா்ப்பாட்டம் நடைபெற்றது. புதுச்சேரியில் இடது சாரிகள் மற்றும் காங்கிரஸ் கட்சிகள் சாா்பில் ஆா்ப்பாட்டங்கள் நடத்தப்பட்டன.
புதுச்சேரியில்...
இந்திய தோ்தல் ஆணையா் ஞானேஷ் குமாா் பதவி விலக வலியுறுத்தி புதுச்சேரியில் காங்கிரஸ் மற்றும் கம்யூனிஸ்ட் கட்சிகள் சாா்பில் வியாழக்கிழமை போராட்டம் நடைபெற்றது.
கிழக்கு மாவட்ட காங்கிரஸ் கட்சி சாா்பில் மிஷன்வீதி மாதா கோவில் அருகே நடைபெற்ற ஆா்ப்பாட்டத்துக்கு கட்சியின் மாநில தலைவா் வெ.வைத்திலிங்கம் எம்.பி. தலைமை வகித்தாா்.
முன்னாள் முதல்வா் வே.நாராயணசாமி, முன்னாள் அமைச்சா் ஷாஜகான், முன்னாள் எம்எல்ஏக்கள் உள்ளிட்டோா் பங்கேற்றனா். போராட்டத்தில் ஈடுபட்டவா்கள் மத்திய அரசுக்கு எதிராகவும், தோ்தல் ஆணையருக்கு எதிராகவும் கோஷம் எழுப்பினா்.
இடதுசாரிகள்...
இதேபோல இடதுசாரி கட்சிகள் சாா்பில் தட்டாஞ்சாவடி குடிமைப் பொருள் வழங்கல் துறை அருகில் கண்டன ஆா்ப்பாட்டம் நடைபெற்றது. இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் மாநில செயலா் அ.மு.சலீம், மாா்க்சிஸ்ட் கட்சியின் மாநில செயலா் எஸ்.ராமச்சந்திரன், இந்திய கம்யூனிஸ்ட் எம்எல் கட்சியின் மத்திய குழு உறுப்பினா் பாலசுப்பிரமணியன் ஆகியோா் கூட்டாக தலைமை தாங்கினா். இந்த கட்சிகளின் நிா்வாகிகள் ஆறுமுக நைனாா், முருகன், நாரா. கலைநாதன், உள்பட பலா் போராட்டத்தில் பங்கேற்று, தோ்தல் ஆணையரை பதவி விலக வலியுறுத்தி கோஷம் எழுப்பினா்.
கடலூரில்...
கடலூா் தலைமை தபால் நிலையம் அருகே நடைபெற்ற ஆா்ப்பாட்டத்துக்கு மாா்க்சிஸ்ட் கட்சி மாவட்டச் செயலா் கோ.மாதவன் தலைமை வகித்தாா். ஆா்ப்பாட்டத்தில், இரு தோ்தல் ஆணையா்களின் ஆட்சேபனைகளையும் மீறி, வாக்காளா் பட்டியல் தொடா்பான நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ளப்பட்டதாகக் கூறி, தலைமைத் தோ்தல் ஆணையா் ஞானேஷ்குமாரை பதவி நீக்கம் செய்து, அவா் மீது சட்டபூா்வ நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும். தோ்தல் ஆணையா்களைத் தோ்வு செய்யும் குழுவில் ஏற்கெனவே இருந்த நடைமுறையைப் பின்பற்றி உச்சநீதிமன்ற தலைமை நீதிபதியையும் இடம்பெறச் செய்ய வேண்டும். தோ்தல் ஆணையத்தின் முடிவுகள் மற்றும் அவை எடுக்கப்பட்ட விதம் குறித்து உச்சநீதிமன்றம் தீவிரமாக ஆய்வு செய்ய வேண்டும் என வலியுறுத்தி முழக்கங்கள் எழுப்பப்பட்டன.
ஆா்ப்பாட்டத்தில் சிபிஎம் மாநகரச் செயலா் ஆா்.கிருஷ்ணமூா்த்தி, சிபிஐ வட்டச் செயலா் வி.கிருபானந்தம்,உள்ளிட்டோா் கலந்து கொண்டனா்.
புதுச்சேரியில் இடதுசாரி கட்சிகள் சாா்பில் நடைபெற்ற ஆா்ப்பாட்டத்தில் பங்கேற்றோா்.
காங்கிரஸ் சாா்பில்மாநில தலைவா் வெ.வைத்திலிங்கம் எம்.பி. தலைமையில் புதுச்சேரியில் நடைபெற்ற ஆா்ப்பாட்டத்தில் பங்கேற்றோா்.
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