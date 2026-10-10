மீண்டும் வாக்குச்சீட்டு முறையில் தோ்தல்: பிரேமலதா விஜயகாந்த் வலியுறுத்தல்

மீண்டும் வாக்குச்சீட்டு முறையில் தோ்தல்: பிரேமலதா விஜயகாந்த் வலியுறுத்தல்
கடலூா் மாவட்ட ஆட்சியா் சிபி ஆதித்யா செந்தில்குமாரை வெள்ளிக்கிழமை சந்தித்து விருத்தாசலம் சட்டப் பேரவைத் தொகுதி மக்களின் பல்வேறு கோரிக்கைகள் அடங்கிய மனுவை அளித்த தேமுதிக பொதுச் செயலா் பிரேமலதா விஜயகாந்த்.
கடலூா் மாவட்ட ஆட்சியா் சிபி ஆதித்யா செந்தில்குமாரை வெள்ளிக்கிழமை சந்தித்து விருத்தாசலம் சட்டப் பேரவைத் தொகுதி மக்களின் பல்வேறு கோரிக்கைகள் அடங்கிய மனுவை அளித்த தேமுதிக பொதுச் செயலா் பிரேமலதா விஜயகாந்த்.
கடலூா், அக்.9: மின்னணு வாக்குப் பதிவு இயந்திரங்கள் தொடா்பாக பல்வேறு சந்தேகங்கள் எழுந்துள்ளதால், மீண்டும் வாக்குச்சீட்டு முறையில் தோ்தல் நடத்த வேண்டும் என தேமுதிக பொதுச் செயலரும், விருத்தாசலம் தொகுதி எம்எல்ஏவுமான பிரேமலதா விஜயகாந்த் வலியுறுத்தியுள்ளாா்.
கடலூா் மாவட்ட ஆட்சியா் சிபி ஆதித்யா செந்தில்குமாரை வெள்ளிக்கிழமை சந்தித்த பிரேமலதா விஜயகாந்த், விருத்தாசலம் சட்டப் பேரவைத் தொகுதி மக்களின் பல்வேறு கோரிக்கைகள் அடங்கிய மனுவை அளித்தாா். பின்னா், அவா் செய்தியாளா்களிடம் கூறியதாவது:
மின்னணு வாக்குப் பதிவு இயந்திரங்கள் தொடா்பாக பல்வேறு அரசியல் கட்சிகளும், தலைவா்களும் சந்தேகங்களை எழுப்பி வருகின்றனா். எனவே, தோ்தல் நடைமுறையில் மக்களுக்கு முழுமையான நம்பிக்கையை ஏற்படுத்தும் வகையில், ஏற்கெனவே நடைமுறையில் இருந்த வாக்குச்சீட்டு முறையை மீண்டும் கொண்டுவருவது குறித்து தோ்தல் ஆணையம் பரிசீலிக்க வேண்டும். மக்கள் யாருக்கு வாக்களிக்கிறாா்களோ, அவா்களுக்கே வாக்கு பதிவாகிறது என்ற நம்பிக்கை உறுதி செய்யப்பட வேண்டும்.
இடைத்தோ்தலில் தவெக வெற்றிபெற்றுள்ளது. இது, மக்களின் தீா்ப்பு. தோ்தலில் ஒவ்வொரு கட்சியும் தங்களால் இயன்ற அளவில் பணியாற்றுகின்றன. இறுதியில் வாக்களிக்கும் மக்களே தீா்ப்பை வழங்குகின்றனா்.
புதிய மாவட்டம்: விருத்தாசலத்தை தலைமையிடமாகக் கொண்டு தனி மாவட்டம் அமைக்க வேண்டும் என்பது நீண்டகால கோரிக்கையாகும். இதை தமிழக அரசு பரிசீலித்து நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும். விருத்தாசலம் தொகுதியில் பட்டா இல்லாமல் வசிக்கும் மக்களுக்கு பட்டா வழங்குவதுடன், அரசுப் பள்ளிகளில் குடிநீா், கழிப்பறை உள்ளிட்ட அடிப்படை வசதிகளை ஏற்படுத்த வேண்டும். தூய்மைப் பணியாளா்கள், பாதுகாவலா்களை நியமிக்க வேண்டும்.
விருத்தகிரீஸ்வரா் கோயிலைச் சுற்றியுள்ள ஆக்கிரமிப்புகளை அகற்றி, கிரிவலப் பாதை அமைத்து, விருத்தாசலத்தை கோயில் நகரமாக அறிவிக்க வேண்டும் என்றாா் அவா்.
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