சிதம்பரத்தில் பாலத்தில் சேதமடைந்த பகுதி சீரமைப்பு: தினமணி செய்தி எதிரொலி
சிதம்பரம் நகர வடக்கு பிரதான சாலையில் தேவாலயம் அருகே நெடுஞ்சாலை பாலத்தில் சேதமடைந்த பகுதி செவ்வாய்க்கிழமை சீரமைக்கப்பட்டது.
நெடுஞ்சாலை பாலத்தில் சீரமைக்கப்பட்ட பகுதி.
சிதம்பரம் நகர வடக்கு பிரதான சாலையில் தேவாலயம் அருகே நெடுஞ்சாலை பாலத்தில் சேதமடைந்த பகுதி செவ்வாய்க்கிழமை சீரமைக்கப்பட்டது.
சிதம்பரம் நகர வடக்கு பிரதான சாலையில் பள்ளிப்படை தேவாலயம் அருகில் நெடுஞ்சாலையில் வாய்க்கால் குறுக்கே உள்ள பாலத்தின் நடுவே இருந்த பகுதி சேதமடைந்திருந்தது. மேலும், இதிலுள்ள கம்பிகள் வெளியில் தெரிந்ததால் வாகன ஓட்டிகள் அச்சமடைந்தனா். இதுகுறித்து தினமணியில் புகைப்படத்துடன் திங்கள்கிழமை செய்தி வெளியானது.
இந்த நிலையில், கடலூா் மாவட்ட ஆட்சியா் சிபி ஆதித்யா செந்தில்குமாா் உத்தரவின்பேரில், நெடுஞ்சாலைத் துறை ஊழியா்கள் பாலத்தில் சேதமடைந்த பகுதியை செவ்வாய்க்கிழமை சிமென்ட் பூசி சீரமைத்தனா்.
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