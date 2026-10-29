பண்ருட்டியில் ஆண் குழந்தையை விற்பனை செய்த தாய் உள்ளிட்ட 4 போ் மீது வழக்கு: இடைத்தரகா் கைது
கடலூா் மாவட்டம் பண்ருட்டியில் ஆண்குழந்தையை விற்பனை செய்தது குறித்து குழந்தையின் தாய் உள்ளிட்ட 4 போ் மீது , பண்ருட்டி போலீஸாா் வழக்குப்பதிவு செய்து விசாரணை நடத்தி வருகின்றனா்.
கடலூா் மாவட்டம் பண்ருட்டியில் ஆண்குழந்தையை விற்பனை செய்தது குறித்து குழந்தையின் தாய் உள்ளிட்ட 4 போ் மீது , பண்ருட்டி போலீஸாா் வழக்குப்பதிவு செய்து விசாரணை நடத்தி வருகின்றனா். மேலும், இடைத்தரகா் ஒருவரை கைது செய்தனா்.
திருநெல்வேலி மாவட்டத்தைச் சோ்ந்தவா் மஞ்சு(27). இவருக்கு திருமணமாகி 4 வயதில் பெண் குழந்தை உள்ளதாம். இந்நிலையில், பண்ருட்டி ஆா்.எஸ்.மணி நகரில் வசிக்கும் அப்துல்லா உடன் இன்ஸ்டாவில் பழக்கம் ஏற்பட்டது. கடந்த ஒன்றரை ஆண்டுகளாக இருவரும் ஆா்.எஸ்.மணி நகரில் வசித்து வருகின்றனா்.
மஞ்சு தனது பெயரை பாத்திமா என மாற்றிக்கொண்டாராம்.மேலும், பண்ருட்டியில்உள்ள ஒருசெருப்புக்கடையில் வேலை செய்துவந்தாா். இந்நிலையில், பண்ருட்டி அன்வா்ஷா நகரைச் சோ்ந்த ஆட்டோஓட்டுநா் ஜாபா்கானிடம் தனது குடும்ப சூழ்நிலையை கூறியுள்ளாா். அப்போது, வறுமையில் உள்ளதால் பிறக்கும் குழந்தையை விற்பனை செய்ய முடிவு செய்தாராம்.
இந்நிலையில் கடந்த 19-ஆம தேதி பாத்திமாவுக்கு பண்ருட்டி அரசு மருத்துவமனையில் ஆண் குழந்தை பிறந்தது. இந்த குழந்தையை திருச்சி மாவட்டம், சமயபுரம் பகுதியைச்சோ்ந்த அருண்-ரேணுகாதேவி தம்பதியிடம் விற்க முடிவு செய்தனா். ரேணுகாதேவிக்கு கடந்த 11 ஆண்டுகளாக குழந்தை இல்லை. ரேணுகாதேவியின் வீடு பண்ருட்டியில் உள்ளது. ரேணுகாதேவி வீட்டின் மாடியில் தான் ஜாபா்கான் வாடகைக்கு இருந்து வருகிறாா். ரேணுகாதேவியிடம் ரூ. 4.50 லட்சத்துக்கு குழந்தையை விற்க முடிவு செய்து, கடந்த 22-ஆம் தேதி மருத்துவ சிகிச்சை முடிந்து வீட்டிற்கு செல்லும் நிலையில் பாத்திமா குழந்தையை ரேணுகாதேவியிடம் ஒப்படைத்தாா்.
இந்நிலையில் புதன்கிழமை பாத்திமா திருச்சியில் உள்ள ரேணுகாதேவியைத் தொடா்பு கொண்டு தனக்கு குழந்தை வேண்டும் என்று கூறியுள்ளாா். அதற்கு ரேணுகாதேவிக்கு விருப்பம் இல்லாததால் காலம் கடத்தியுள்ளாா். இதனால் பாத்திமா புதன்கிழமை இரவு பண்ருட்டி காவல் நிலையத்தில் பாத்திமா புகாா் செய்தாா்.
அதன்பேரில் பண்ருட்டி காவல் ஆய்வாளா் பாஸ்கரன் தலைமையில் போலீசாா் திருச்சி சென்று ரேணுகாதேவியிடம் இருந்து ஆண் குழந்தையை மீட்டனா். பின்னா், கடலுாா் குழந்தைகள் நல காப்பகதிட்ட ஒருங்கிணைப்பாளா் சித்ராவதி முன்னிலையில் குழந்தையை தாயிடம் ஒப்படைத்தனா்.
இதுகுறித்து பண்ருட்டி காவல்நிலையத்தில் சித்ராவதி கொடுத்த புகாரின்பேரில், போலீசாா் குழந்தையின் தாய் பாத்திமா, ஆட்டோ ஓட்டுநா் ஜாபா்கான், அவரது உறவினா் முபாரக்கான், திருச்சியைச் சோ்ந்த ரேணுகாதேவி ஆகிய 4 போ் மீது வழக்குபதிந்து, ஜாபா்கானை கைது செய்தனா்.
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