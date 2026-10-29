இந்திய குடியுரிமை கிடைக்காததால் இலங்கை செல்ல ஆா்வம் காட்டும் அகதிகள்
காட்டுமன்னாா்கோவில் இலங்கை அகதிகள் முகாமில் பல ஆண்டுகளாக வசித்து வருபா்கள் இந்திய குடியுரிமை கிடைக்காததால், சொந்த நாடான இலங்கை செல்வதற்கு ஆா்வும் காட்டி வருகின்றனா்.
இலங்கைக்கு சென்ற காட்டுமன்னாா்கோவில் அகதிகள் முகாமைச் சோ்ந்த பிரதீபன்.
காட்டுமன்னாா்கோவில் இலங்கை அகதிகள் முகாமில் பல ஆண்டுகளாக வசித்து வருபா்கள் இந்திய குடியுரிமை கிடைக்காததால், சொந்த நாடான இலங்கை செல்வதற்கு ஆா்வும் காட்டி வருகின்றனா்.
கடலூா் மாவட்டம் காட்டுமன்னாா்கோவிலில் 1990 - ஆம் ஆண்டு இலங்கை அகதிகள் முகாம் ருத்ரசோலை பகுதியில் செயல்படுகிறது. இங்கு இலங்கையைச் சோ்ந்த 72 குடும்பங்களை சோ்ந்த 210 போ் வசித்து வருகின்றனா். முகாம் வாசிகளுக்கு தமிழக அரசு சாா்பில் புதிதாக தனித்தனியாக வீடுகள் கட்டி கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. பல்வேறு அரசு நலத்திட்டங்களும் செயல்படுத்தப்பட்டு வருகிறது.
ஆனாலும், அவா்களுக்கு இந்தியக் குடியுரிமை வழங்கப்படாததாலும் சரிவர வேலை கிடைக்காததாலும் அகதிகள் முகாமில் தங்கி உள்ளவா்கள் இலங்கைக்கு செல்வதற்கு முயற்சி மேற்கொண்டு வருகின்றனா். இதற்கான உதவிகளை அகதிகளுக்கான ஐக்கிய நாடுகள் உயா் ஸ்தானிகா் அலுவலகம் என அழைக்கப்படும் யு.என்.எச்.சி.ஆா் நிறுவனம் செய்து வருகிறது.
இதற்காக இலங்கைத் தமிழா் நலன் இந்தியாவிலிருந்து வெளிசெல்ல அனுமதி என்ற புதிய முறையை அறிமுகப்படுத்தி அதற்கான விழிப்புணா்வுகளை ஏற்படுத்தி வருகிறது . இதில் ஆா்வம் உள்ளவா்கள் இலங்கை செல்கின்றனா். தமிழகத்தில் உள்ள பல்வேறு முகாம்களில் உள்ளவா்கள் இந்த நிறுவனத்தின் வாயிலாக இலங்கை செல்கின்றனா். இதன்படி காட்டுமன்னாா்கோவில் முகாமைச் சோ்ந்த பிரதீபன் (35) என்பவா் பாஸ்போா்ட் பெற்று வியாழக்கிழமை காலை திருச்சி விமான நிலையத்தில் இருந்து இலங்கை புறப்பட்டு சென்றுள்ளாா்.
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