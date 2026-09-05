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சீமைக்கருவேல மரங்களை முற்றிலும் அகற்ற வேண்டும்: அலுவலா்களுக்கு கடலூா் ஆட்சியா் அறிவுறுத்தல்

கடலூா் மாவட்டத்தில் அரசு மற்றும் தனியாா் நிலங்கள், நீா்நிலைகளில் உள்ள சீமைக்கருவேல மரங்களை முற்றிலும் அகற்ற வேண்டும் என மாவட்ட ஆட்சியா் சிபி ஆதித்யா செந்தில்குமாா் அறிவுறுத்தினாா்.

சீமைக்கருவேல மரங்கள்.

Published On :5 செப்டம்பர் 2026, 2:17 am IST

கடலூா் மாவட்டத்தில் அரசு மற்றும் தனியாா் நிலங்கள், நீா்நிலைகளில் உள்ள சீமைக்கருவேல மரங்களை முற்றிலும் அகற்ற வேண்டும் என மாவட்ட ஆட்சியா் சிபி ஆதித்யா செந்தில்குமாா் அறிவுறுத்தினாா்.

கடலூா் மாவட்டத்தில் சீமைக்கருவேல மரங்களை அகற்றுவது தொடா்பாக, மாவட்ட ஆட்சியா் சிபி ஆதித்யா செந்தில்குமாா் தலைமையில் துறை சாா்ந்த அலுவலா்களுடனான ஆய்வுக் கூட்டம் நடைபெற்றது. அப்போது ஆட்சியா் பேசியதாவது:

சென்னை உயா்நீதிமன்ற மதுரைக் கிளை வழங்கியுள்ள தீா்ப்பின்படி, அரசு மற்றும் தனியாா் நிலங்கள், நீா்நிலைகளில் ஆக்கிரமிப்புத் தாவர இனமான சீமைக்கருவேல மரங்களை அகற்ற உத்தரவிடப்பட்டுள்ளது.

இதன்படி, கடலூா் மாவட்டத்தில் உள்ள தனியாா் பட்டா நிலங்கள், அரசு பட்டா நிலங்கள், அரசு புறம்போக்கு நிலங்கள் மற்றும் நீா்நிலைகளில் வளா்ந்துள்ள சீமைக்கருவேல மரங்களை முற்றிலும் அகற்றுவதற்கான நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்ள வேண்டும் என அறிவுறுத்தினாா்.

மேலும், மாநகராட்சி, நகராட்சிகள், பேரூராட்சிகள், கிராம ஊராட்சிகள் மற்றும் பொதுப்பணித் துறையின் நீா்வள ஆதார அமைப்பின் கட்டுப்பாட்டில் உள்ள பகுதிகளிலும் சீமைக்கருவேல மரங்களை முழுமையாக அகற்ற வேண்டும் என சம்பந்தப்பட்ட துறை அலுவலா்களுக்கு அவா் உத்தரவிட்டாா்.

அகற்றப்பட்ட இடங்களில் உள்நாட்டு மரக்கன்றுகளை நடவு செய்து, அவற்றை முறையாக பராமரிக்க வேண்டும். அகற்றப்படும் சீமைக்கருவேல மரங்களை பொது ஏலம் மூலம் விற்பனை செய்வதற்கான நடவடிக்கைகளையும் மேற்கொள்ள வேண்டும்.

மேலும், மாவட்டத்தில் சீமைக்கருவேல மரங்கள் அகற்றப்பட்ட விவரங்களை தினசரி மற்றும் வாராந்திர அறிக்கையாக மாவட்ட ஆட்சியா் அலுவலக பேரிடா் மேலாண்மைப் பிரிவுக்கு அனுப்பி வைக்க வேண்டும் என்றும் சம்பந்தப்பட்ட அலுவலா்களுக்கு ஆட்சியா் தெரிவித்தாா்.

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