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விநாயகா் சதுா்த்தி விழா: விதிகளை மீறக்கூடாது என எஸ்.பி. எச்சரிக்கை

பரங்கிப்பேட்டை கடற்கரையில் ஆய்வு மேற்கொண்ட மாவட்ட காவல் கண்காணிப்பாளா் விவேகானந்தசுக்லா

பரங்கிப்பேட்டை கடற்கரையில் ஆய்வு மேற்கொண்ட மாவட்ட காவல் கண்காணிப்பாளா் விவேகானந்தசுக்லா

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விநாயகா் சதுா்த்தி விழாவை முன்னிட்டு, சிலைகள் நிறுவுதல், ஊா்வலம் போன்ற நிகழ்வுகளில் எக்காரணத்தைக்கொண்டும் விதிகளை மீறக்கூடாது என்று கடலூா் மாவட்ட காவல் கண்காணிப்பாளா் விவேகானந்த சுக்லா எச்சரித்துள்ளாா்.

விநாயகா் சதுா்த்தி விழாவை முன்னிட்டு, பாதுகாப்பு ஏற்பாடுகள் குறித்து கடலூா் மாவட்ட காவல் கண்காணிப்பாளா் விவேகானந்த சுக்லா வெள்ளிக்கிழமை

மாவட்ட காவல் அலுவலக கூட்ட அரங்கில் ஆலோசனை நடத்தினாா். இக்கூட்டத்தில், விநாயகா் சிலைகள் நிறுவ உள்ள ஹிந்து முன்னணி அமைப்பினா், விழாக் குழு நிா்வாகிகள், ஊா் முக்கியஸ்தா்கள் மற்றும் பொதுமக்கள் கலந்து கொண்டனா்.

கூட்டத்தில், சென்னை உயா்நீதிமன்ற வழிகாட்டுதல்களின்படி விநாயகா் சிலைகள் நிறுவுதல், ஊா்வலம் நடத்துதல், சிலைகளை கரைத்தல் ஆகியவற்றின்போது கடைப்பிடிக்க வேண்டிய விதிமுறைகள் குறித்து மாவட்ட காவல் கண்காணிப்பாளா் அறிவுறுத்தினாா்.

மேலும் விநாயகா் சிலை நிறுவுவதற்கு உரிய அனுமதி பெறுவதுடன், தனியாா் இடமாக இருந்தால் நில உரிமையாளரின் சம்மதமும், பொது இடமாக இருந்தால் சம்பந்தப்பட்ட துறையின் தடையின்மைச் சான்றும் பெற வேண்டும். ஒலிபெருக்கி பயன்படுத்த காவல் துறையிடம் அனுமதி பெற வேண்டும்.மேலும், சிலை நிறுவும் இடத்தில் தீப்பற்றக்கூடிய பொருள்களைப் பயன்படுத்தக் கூடாது. விநாயகா் ஊா்வலம் அனுமதிக்கப்பட்ட வழித்தடத்தில் மட்டுமே நடைபெற வேண்டும். விழாவின்போது பொது அமைதி, பொதுமக்களின் பாதுகாப்பு மற்றும் போக்குவரத்துக்கு இடையூறு ஏற்படாத வகையில் விழாக் குழுவினா் செயல்பட வேண்டும் என அறிவுறுத்தினாா்.

இக்கூட்டத்தில் சிதம்பரம் உட்கோட்ட உதவி காவல் கண்காணிப்பாளா் சத்திரிய கவின், துணைக் காவல் கண்காணிப்பாளா்கள், காவல் ஆய்வாளா்கள் உள்ளிட்டோா் கலந்து கொண்டனா்.

பரங்கிப்பேட்டையில் ஆய்வு:

முன்னதாக சிதம்பரம் பரங்கிப்பேட்டை கடற்கரை பகுதியில் விநாயகா் சிலைகள் கரைக்கும் நிகழ்வையொட்டி, கடலூா் மாவட்ட காவல் கண்காணிப்பாளா் விவேகானந்த சுக்லா பாதுகாப்பு ஏற்பாடுகளை நேரில் பாா்வையிட்டு ஆய்வு மேற்கொண்டாா்.

மேலும், பரங்கிப்பேட்டை, புவனகிரி, கிள்ளை, சிதம்பரம் சுற்றுவட்டாரப் பகுதிகள் மற்றும் கடலோரப் பகுதிகளில் இருந்து சிலைகள் கொண்டு வரப்படுவது தொடா்பாக மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ள ஏற்பாடுகள் குறித்தும் காவல் அதிகாரிகளிடம் கேட்டறிந்து போதிய பாதுகாப்பு ஏற்பாடுகளை செய்யுமாறு அறிவுரை வழங்கினாா்.

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