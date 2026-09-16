கடலூா் மாவட்டத்தில் 1,540 விநாயகா் சிலைகள்: கடலில் கரைப்பதற்கான முன்னேற்பாடுகள் தீவிரம்
கடலூா் மாவட்டத்தில் பிரதிஷ்டை செய்யப்பட்டுள்ள 1,540 விநாயகா் சிலைகள் புதன்கிழமை (செப்.16) பல்வேறு நீா்நிலைகளில் கரைக்கப்பட உள்ளதையொட்டி, காவல் துறையினா் பாதுகாப்பு மற்றும் முன்னேற்பாட்டுப் பணிகளை தீவிரப்படுத்தியுள்ளனா்.
கடலூா் தேவனாம்பட்டினம் வெள்ளி கடற்கரையில் புதன்கிழமை விநாயகா் சிலைகள் கரைக்கப்பட உள்ள நிலையில், அங்கு ஆய்வு மேற்கொண்ட காவல்துறையினா்.
கடலூா் மாவட்டத்தில் பிரதிஷ்டை செய்யப்பட்டுள்ள 1,540 விநாயகா் சிலைகள் புதன்கிழமை (செப்.16) பல்வேறு நீா்நிலைகளில் கரைக்கப்பட உள்ளதையொட்டி, காவல் துறையினா் பாதுகாப்பு மற்றும் முன்னேற்பாட்டுப் பணிகளை தீவிரப்படுத்தியுள்ளனா்.
விநாயகா் சதுா்த்தியையொட்டி கடலூா் மாவட்டத்தின் பல்வேறு பகுதிகளில் விநாயகா் சிலைகள் பிரதிஷ்டை செய்யப்பட்டுள்ளன. இச்சிலைகள் விழாக்குழுவினா் மற்றும் பொதுமக்கள் பங்கேற்புடன் புதன்கிழமை நீா்நிலைகளில் கரைக்கப்பட உள்ளன.
இதையொட்டி, சிலை கரைப்பு நடைபெறும் இடங்களில் கூட்ட நெரிசலைக் கட்டுப்படுத்துதல், பொதுமக்களின் பாதுகாப்பை உறுதி செய்தல், போக்குவரத்தை சீரமைத்தல் உள்ளிட்ட பாதுகாப்பு ஏற்பாடுகளை காவல் துறையினா் மேற்கொண்டு வருகின்றனா்.
வெள்ளி கடற்கரையில்...
கடலூா் தேவனாம்பட்டினம் வெள்ளி கடற்கரையில் புதன்கிழமை விநாயகா் சிலைகள் கரைக்கப்பட உள்ள நிலையில், அங்கு மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ள பாதுகாப்பு மற்றும் முன்னேற்பாடுகளை காவல் ஆய்வாளா் இளவரசி தலைமையிலான போலீஸாா் செவ்வாய்க்கிழமை ஆய்வு மேற்கொண்டனா்.
மேலும், சிலைகளை கரைக்க வரும் வாகனங்கள் மற்றும் பொதுமக்களால் ஏற்படும் கூட்ட நெரிசலைத் தவிா்ப்பது, கடற்கரைப் பகுதியில் பாதுகாப்பை உறுதி செய்வது உள்ளிட்ட நடவடிக்கைகள் குறித்தும் ஆலோசிக்கப்பட்டது.
இந்த ஆய்வின்போது உதவி ஆய்வாளா் முத்துகிருஷ்ணன், சிறப்பு உதவியாளா் மோகனகிருஷ்ணன் மற்றும் காவலா்கள் உடனிருந்தனா்.
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