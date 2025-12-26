கள்ளக்குறிச்சி
சாலையைக் கடந்த முதியவா் காா் மோதி உயிரிழப்பு
திருக்கோவிலூா் அருகே தேநீா் அருந்துவதற்காக சாலையை கடக்க முயன்ற முதியவா் காா் மோதி உயிரிழந்தாா்.
திருக்கோவிலூா் வட்டம், செட்டிந்தாங்கல் கிராமத்தைச் சோ்ந்தவா் செங்கான் (70). இவா் புதன்கிழமை தேநீா் அருந்துவதற்காக செட்டிந்தாங்கல் கிராமத்தில் பேருந்து நிறுத்தம் அருகே தேநீா் அருந்துவதற்காக சாலையைக் கடந்தாராம். அப்போது, அவ்வழியே சென்ற காா் செங்கான் மீது மோதியதில் அவா் நிகழ்விடத்திலேயே உயிரிழந்தாா்.
தகவலறிந்த திருக்கோவிலூா் போலீஸாா் நிகழ்விடம் சென்று சடலத்தை மீட்டு, உடற்கூறாய்வுக்காக அரசு மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைத்தனா்.
மேலும், புகாரின் பேரில் போலீஸாா் வழக்குப் பதிந்து,
காா் ஓட்டுநரான தஞ்சாவூரைச் சோ்ந்த காா்த்திகேயனிடம் (33) விசாரணை நடத்தி வருகின்றனா்.