அதிமுக வேட்பாளருக்கு ஆதரவாக நடிகை கெளதமி பிரசாரம்

உளுந்தூா்பேட்டை சட்டப்பேரவைத் தொகுதி அதிமுக வேட்பாளா் இரா.குமரகுருவை ஆதரித்து திறந்த வாகனத்தில் நின்றவாறு

உளுந்தூா்பேட்டை சட்டப்பேரவைத் தொகுதி அதிமுக வேட்பாளா் இரா.குமரகுருவை ஆதரித்து கெடிலத்தில் பிரசாரம் செய்த நடிகை கெளதமி.

Updated On :15 ஏப்ரல் 2026, 10:34 pm

தினமணி செய்திச் சேவை

உளுந்தூா்பேட்டை சட்டப்பேரவைத் தொகுதி அதிமுக வேட்பாளா் இரா.குமரகுருவை ஆதரித்து திறந்த வாகனத்தில் நின்றவாறு அக் கட்சியின் கொள்கை பரப்பு துணைச் செயலரும், நடிகையுமான கெளதமி புதன்கிழமை பிரசாரம் செய்தாா்.

கள்ளக்குறிச்சி சட்டப் பேரவைத் தொகுதிக்குள்பட்ட பரிக்கல், செம்மனந்தல், மடப்பட்டு, சிறுத்தனூா், மேட்டத்தூா், கெடிலம், திருநாவலூா் உள்ளிட்ட பல்வேறு கிராமங்களில் நடிகை கெளதமி தீவிர பிரசாரத்தில் ஈடுபட்டாா்.

கெடிலத்தில் நடந்த பிரசாரக் கூட்டத்தில் கெளதமி பேசியது:

தமிழகத்தில் குடும்பத்தை காப்பாற்ற முடியாத அளவுக்கு விலைவாசி உயா்ந்துள்ளது. வரி உயா்வு, மின் கட்டண உயா்வு என அனைத்து கட்டண உயா்வையும் ஏற்படுத்தியது திமுக அரசு. நகைக் கடன் தள்ளுபடி, விவசாயக் கடன் தள்ளுபடி என வாக்குறுதி அளித்துள்ள அதிமுக பொதுச் செயலா் எடப்பாடி பழனிசாமி ஆதரவாக அதிமுகவுக்கு வாக்களியுங்கள் என்றாா் நடிகை கெளதமி.

உடன் அதிமுக ஒன்றியச் செயலா் செண்பகவேல், மாவட்ட துணைச் செயலா் சேகா், மாவட்ட மாணவரணி செயலா் பாக்யராஜ், பாமக மாவட்டத் தலைவா் சத்யா, மற்றும் கட்சி நிா்வாகிகள், கூட்டணி கட்சி நிா்வாகிகள் பங்கேற்றனா்.

சங்ககிரி தொகுதி திமுக வேட்பாளரை ஆதரித்து நடிகா் சந்திரசேகா் பிரசாரம்

சங்ககிரி தொகுதி திமுக வேட்பாளரை ஆதரித்து நடிகா் சந்திரசேகா் பிரசாரம்

திமுக வேட்பாளா்களை ஆதரித்து ஆரணி எம்பி பிரசாரம்

நெசவாளா்களின் வாழ்வாதாரம் கடும் பாதிப்பு: நடிகை கௌதமி

22 தொகுதி வேட்பாளர்களை ஆதரித்து நெல்லையில் விஜய் பிரசாரம்: செங்கோட்டையன்

வீடியோக்கள்

#ipl2026 | சிங்க நடைபோடும் சிஎஸ்கே: அடுத்து சன்ரைசர்ஸ்தான்! | Chennai Super Kings | Noor Ahmed |

தினமணி செய்திச் சேவை

வீடியோக்கள்

தொகுதி மறுவரையறையில் யார் சொல்வது உண்மை ? | Delimitation | MK Stalin | Annamalai | BJP | DMK

தினமணி செய்திச் சேவை

வீடியோக்கள்

தொகுதி மறுவரையறையை எதிர்த்து நாளை தமிழ்நாடு முழுவதும் கருப்புக் கொடி ஏற்றும் போராட்டம்!

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

வீடியோக்கள்

ராத்து ராசன் பாடல்!

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

