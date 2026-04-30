மேற்கு வங்கத்தில் 2-ஆவது கட்ட தோ்தல் அமைதியாக நடந்தது: தோ்தல் ஆணையம் திட்டமிட்டபடி மே 3-ஆம் வாரத்தில் 12-ஆம் வகுப்பு தோ்வு முடிவு: சிபிஎஸ்இ வெறுப்புப் பேச்சுகளுக்கு எதிரான மனுக்கள்: உச்சநீதிமன்றம் தள்ளுபடி மேற்காசிய போரால் பணவீக்கம் அதிகரிக்கும் அபாயம்: நிதியமைச்சகம் அறிக்கை எத்தனால் கலப்பு விரிவாக்கம்: வாகன விதிமுறைகளில் மத்திய அரசு திருத்தம் கேரளம்: மாநிலம் முழுவதும் அறிவிக்கப்படாத தொடா் மின் வெட்டு; பல இடங்களில் வெடித்த போராட்டம்
கள்ளக்குறிச்சி

தமிழ்ச் சங்கம் சாா்பில் முப்பெரும் விழா

ரிஷிவந்தியம் தமிழ்ச் சங்கம் சாா்பில் டாக்டா் அம்பேத்கா், பட்டுக்கோட்டை கல்யாணசுந்தரம் மற்றும் பாவேந்தா் பாரதிதாசன் 136-ஆவது பிறந்தநாள் விழா ரிஷிவந்தியத்தில் உள்ள தனியாா் கூட்டரங்கில் புதன்கிழமை நடைபெற்றது.

திருக்கு ஒப்புவித்தல், பேச்சு போட்டியில் சிறப்பிடம் பெற்ற மாணவா்களுடன் ஓய்வு பெற்ற ராணுவ அலுவலா் ப.செல்வராஜ், தமிழ்ச் சங்க நிா்வாகிகள்.

Updated On :30 ஏப்ரல் 2026, 12:20 am

ரிஷிவந்தியம் தமிழ்ச் சங்கம் சாா்பில் டாக்டா் அம்பேத்கா், பட்டுக்கோட்டை கல்யாணசுந்தரம் மற்றும் பாவேந்தா் பாரதிதாசன் 136-ஆவது பிறந்தநாள் விழா ரிஷிவந்தியத்தில் உள்ள தனியாா் கூட்டரங்கில் புதன்கிழமை நடைபெற்றது.

விழாவுக்கு சங்க சிறப்புத் தலைவா் த.ராமலிங்கம் தலைமை வகித்தாா். சிவ.முருகன், நூலக உரிமையாளா் கி.மணிரத்தினம், சங்க துணைத் தலைவா் தா.ஏழுமலை ஆகியோா் முன்னிலை வகித்தனா். சங்க நிறுவனா் வ.ராசகோபால் வரவேற்றாா்.

நாலடியாா் ஒரு பாா்வை எனும் தலைப்பில் புலவா் பெ.சயராமன், அண்ணல் அம்பேத்கா் அரசில் சட்டம் எனும் தலைப்பில் கலிய.செல்லமுத்து, பாரதிதாசன் பன்முகப் பாா்வை தலைப்பில் பேராசிரியா் வே.ஸ்ரீதரன், பட்டுக்கோட்டை கல்லாயணசுந்தரம் பாடல்கள் ஒரு பாா்வை தலைப்பில் தியாகதுருகம் பாரதியாா் தமிழ்ச் சங்கத் தலைவா் ரா.துரைமுருகன், பாரதிதாசன் பெண்ணியம் தலைப்பில் உடல்கல்வி ஆசிரியா் தொ.கிருஷ்ணன் ஆகியோா் சொற்பொழிவாற்றினா்.

இதனையடுத்து திருக்கு ஒப்புவித்தல், பேச்சுப் போட்டிகளில் சிறப்பிடம் பெற்ற பள்ளி மாணவா்களுக்கு ஓய்வு பெற்ற ராணுவ அலுவலா் ப.செல்வராஜ் அறநூல்கள் மற்றும் கல்வி உபகரணங்களை வழங்கி பேசினாா்.

விழாவில் ஆசிரியை க.விஜயகுமாரி, தியாகதுருகம் தமிழ்ச் சங்க புரவலா் சீனு.முரளி, அ.கிட்டப்பா, தொ.விஜயகுமாா், வே.ஜெயந்தி, தமிழ்ச் சங்க நிா்வாகிகள் பங்கேற்றனா்.

திருக்கோவிலூரில் தமிழ்க் கவிஞா் நாள் விழா

தமிழக மக்கள் முன்னேற்றக் கழகம் சாா்பில் பாவேந்தா் பாரதிதாசன் பிறந்த நாள் விழா கொண்டாட்டம்

ராசிபுரம் ரோட்டரி சங்கம் சாா்பில் அரசு மருத்துவமனைக்கு உபகரணங்கள் வழங்கல்

ஹெச்.எம்.எஸ். சாா்பில் முப்பெரும் விழா

குடிநீர் குழாய் வேண்டாம்!! ஊற்றுத்தண்ணீரை விரும்பும் கிராம மக்கள்! | Pudukottai
த்ரிஷ்யம் 3 டீசர்!
எல்லா டீமும் ஏன் தப்பு தப்பா விளையாடுறாங்க..?
பில்லா ரீ-ரிலீஸ் டிரைலர்!
