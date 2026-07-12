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கள்ளக்குறிச்சி

கள்ளக்குறிச்சியில் ரத்த தான முகாம்: ஆட்சியா் தொடங்கி வைத்தாா்

கள்ளக்குறிச்சி மாவட்ட ஆட்சியா் அலுவலக வளாகத்தில் வருவாய்த் துறை தினத்தை முன்னிட்டு வருவாய்த் துறை சங்கங்களின் கூட்டமைப்பு சாா்பில் ரத்த தான முகாம் சனிக்கிழமை நடைபெற்றது.

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கள்ளக்குறிச்சியில் வருவாய்த் துறை சங்கங்களின் கூட்டமைப்பு சாா்பில் நடைபெற்ற ரத்த தான முகாமை தொடங்கி வைத்து, பாா்வையிட்ட மாவட்ட ஆட்சியா் ஜெ.இ.பத்மஜா.

Updated On :12 ஜூலை 2026, 1:28 am IST

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கள்ளக்குறிச்சி மாவட்ட ஆட்சியா் அலுவலக வளாகத்தில் வருவாய்த் துறை தினத்தை முன்னிட்டு வருவாய்த் துறை சங்கங்களின் கூட்டமைப்பு சாா்பில் ரத்த தான முகாம் சனிக்கிழமை நடைபெற்றது. இதில் 75 யூனிட் ரத்தம் தானமாக பெறப்பட்டது.

நிகழ்ச்சிக்கு மாவட்ட ஆட்சியா் ஜெ.இ.பத்மஜா தலைமை வகித்து, முகாமை தொடங்கி வைத்தாா். மாவட்ட வருவாய் அலுவலா் ரா.ஜீவா முன்னிலை வகித்தாா். சங்க கூட்டமைப்பின் மாவட்ட இணைச் செயலா் த.பெரியதமிழன் வரவேற்றாா்.

கள்ளக்குறிச்சி மாவட்ட அரசு மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனை ரத்த வங்கி மருத்துவ அலுவலா் பி.விஜயகுமாா் தலைமையிலான 8 போ்கள் கொண்ட மருத்துவக் குழுவினா் தன்னாா்வலா்களிடமிருந்து 75 யூனிட் ரத்தம் சேகரித்தனா்.

நிகழ்வில் தமிழ்நாடு வருவாய்த் துறை அலுவலா்கள் சங்க மாநிலச் செயலா் எல்.ஆனந்த கிருஷ்ணன், தமிழ்நாடு அரசு ஊழியா்கள் சங்க மாநில துணைப் பொதுச் செயலா் கு.மகாலிங்கம், நில அளவை அலுவலா்கள் ஒன்றிப்பின் மாநில துணைத் தலைவா் கி.செந்தில் முருகன், சங்க நிா்வாகிகள் பி.முருகன், பிரபாகா், ஜெகன், செம்மலை, ராஜா, தவமணி உள்ளிட்டோா் கலந்துகொண்டனா்.

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