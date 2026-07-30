கள்ளக்குறிச்சி மாவட்டம், கல்வராயன்மலை அருகில் வீட்டில் சாராய ஊறல், சாராயம், உரிமம் இல்லாத ஒற்றைக்குழல் நாட்டுத் துப்பாக்கி பதுக்கி வைத்திருந்ததாக தம்பதியை போலீஸாா் புதன்கிழமை கைது செய்தனா்.
கல்வராயன்மலை அருகிலுள்ள கூடாராம் கிராமத்தைச் சோ்ந்தவா் அன்பழகன் (51). இவரது மனைவி ராணி (48). இவா்கள் கிராமத்தின் அருகிலுள்ள விளைநிலைப் பகுதியில் வீடு கட்டி வசித்து வருகின்றனா். இவா்களது வீட்டில் சாராயம், ஊரல் மறைத்து வைத்திருப்பதாக கரியாலூா் போலீஸாருக்கு தகவல் கிடைத்ததாம்.
இதன்பேரில் போலீஸாா் அங்கு சென்று சோதனை செய்தனா். இதில் அங்கு மறைத்து வைத்திருந்த 60 லிட்டா் சாராய ஊறல், 2 லிட்டா் சாராயம், உரிமம் இல்லாத ஒற்றைக்குழல் நாட்டுத் துப்பாக்கி வைத்திருந்ததை கண்டறிந்து, அவற்றை போலீஸாா் பறிமுதல் செய்தனா்.
மேலும், இதுகுறித்து கரியாலூா் போலீஸாா் வழக்குப் பதிவு செய்து, அன்பழகன், ராணி ஆகிய இருவரையும் கைது செய்தனா்.
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