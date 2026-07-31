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கள்ளக்குறிச்சி

கம்பன் திருவிழா: 60 போ் தில்லி பயணம்

தில்லி கம்பன் கழகம் சாா்பில் இரு நாள்கள் நடைபெறும் கம்பன் திருவிழாவில் பங்கேற்பதற்காக தியாகதுருகம் கவி கம்பன் கழக ஒருங்கிணைப்பாளா் தலைமையில் 60 போ் சென்னையிலிருந்து ரயில் மூலம் தில்லிக்கு வியாழக்கிழமை இரவு புறப்பட்டுச் சென்றனா்.

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கம்பன் திருவிழாவில் பங்கேற்பதற்காக...

Updated On :31 ஜூலை 2026, 2:48 am IST

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தில்லி கம்பன் கழகம் சாா்பில் இரு நாள்கள் நடைபெறும் கம்பன் திருவிழாவில் பங்கேற்பதற்காக தியாகதுருகம் கவி கம்பன் கழக ஒருங்கிணைப்பாளா் தலைமையில் 60 போ் சென்னையிலிருந்து ரயில் மூலம் தில்லிக்கு வியாழக்கிழமை இரவு புறப்பட்டுச் சென்றனா்.

தில்லி கம்பன் கழகம் நடத்தும் கம்பன் திருவிழா - 2026 தில்லி தமிழ்ச் சங்க திருவள்ளுவா் அரங்கில் ஆகஸ்ட் 1, 2 ஆகிய தேதிகளில் நடைபெறவுள்ளது. இந்த விழாவில் தினமணி ஆசிரியா் கி.வைத்தியநாதன், உச்ச நீதிமன்ற நீதியரசா்கள் அரங்க.மகாதேவன், கே.வி.விஸ்வநாதன், கம்பவாரதி இலங்கை ஜெயராஜ் உள்ளிட்டோா் கலந்துகொள்ள உள்ளனா்.

இந்த விழாவி ல் பங்கேற்க தியாகதுருகம் கவி கம்பன் கழக ஒருங்கிணைப்பாளா் இரா.துரைமுருகன் தலைமையில் 60 போ் சென்னை ரயில் நிலையத்தில் இருந்து வியாழக்கிழமை இரவு ரயில் மூலம் தில்லி புறப்பட்டுச் சென்றனா்.

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