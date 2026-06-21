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கள்ளக்குறிச்சி

பைக்குகள் மோதல்: முதியவா் உயிரிழப்பு

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உயிரிழப்பு - கோப்புப்படம்

Updated On :21 ஜூன் 2026, 2:49 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

கள்ளக்குறிச்சி அருகே இரு பைக்குகள் மோதிக் கொண்ட விபத்தில் முதியவா் உயிரிழந்தாா்.

கள்ளக்குறிச்சி மாவட்டம், வாணாபுரம் வட்டத்துக்குள்பட்ட பழையசிறுவங்கூா் கிராமத்தைச் சோ்ந்தவா் ரா.பிச்சபிள்ளை (61). இவா் கடந்த 17-ஆம் தேதி தனது பைக்கில் கள்ளக்குறிச்சிக்கு சென்று கொண்டிருந்தாரம்.

ஆலத்தூா் பெட்ரோல் விற்பனை நிலையம் அருகே சென்றபோது, அப்பகுதியில் வந்த மற்றொரு பைக் மோதியது. இதில் பலத்த காயமடைந்த பிச்சபிள்ளையை அருகிலிருந்தவா்கள் மீட்டு 108 அவசர ஊா்தி மூலம் கள்ளக்குறிச்சி அரசு மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைத்தனா். பின்னா் தீவிர சிகிச்சைக்காக அவா் சேலம் அரசு மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டாா். அங்கு பிச்சபிள்ளை வெள்ளிக்கிழமை மாலை உயிரிழந்து விட்டாராம்.

இதுகுறித்த புகாரின் பேரில் கள்ளக்குறிச்சி போலீஸாா் வழக்குப் பதிந்து, மற்றொரு பைக்கை ஓட்டி வந்தவரைத் தேடிவருகின்றனா்.

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