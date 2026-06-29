கள்ளக்குறிச்சி மாவட்டம், சின்னசேலம் அருகே இரு பைக்குகள் மோதிய விபத்தில் முதியவா் பலத்த காயமடைந்தாா்.
சின்னசேலம் அருகிலுள்ள கருந்தலாக்குறிச்சி கிராமத்தைச் சோ்ந்தவா் செல்லமுத்து (68). இவா் ஜூன் 25-ஆம் தேதி, தனது பைக்கில் கருந்தலாக்குறிச்சி- வி.மாமாந்தூா் சாலையில் சென்று கொண்டிருந்தாராம்.
அப்போது அப்பகுதியில் வந்த மற்றொரு பைக் மோதியதில் நிலைத்தடுமாறி கீழே விழுந்தாா். இதில் பலத்த காயமடைந்த அவரை கோவையில் உள்ள தனியாா் மருத்துவமனையில் அனுமதித்தனா்.
இதுகுறித்த புகாரின் பேரில் கீழ்குப்பம் போலீஸாா் ஞாயிற்றுக்கிழமை வழக்குப் பதிவு செய்து, மற்றொரு பைக்கை ஓட்டி வந்த கருந்தலாகுறிச்சியைச் சோ்ந்த செ.அஜித்குமாரிடம் விசாரணை மேற்கொண்டுள்ளனா்.
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