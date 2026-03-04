கள்ளக்குறிச்சிமாவட்டம், சூளாங்குறிச்சி மணிமுக்தாஅணை பகுதியில் சுற்றுலாத் துறை சாா்பில் ரூ.2.11 கோடி மதிப்பீட்டில் சுற்றுலா மேம்பாட்டுப் பணிகளை ஆட்சியா் எம்.எஸ்.பிரசாந்த் தொடங்கி வைத்தாா்.
பின்னா் ஆட்சியா் தெரிவித்ததாவது:
ரிஷிவந்தியம் ஊராட்சி ஒன்றியம், சூளாங்குறிச்சி மணிமுக்தாஅணைப் பகுதியில் சுற்றுலாத் துறையின் சாா்பில் ரூ.2.11 கோடி மதிப்பீட்டில் சுற்றுலா மேம்பாட்டுப் பணிகள் அடிக்கல் நாட்டித் தொடங்கி வைக்கப்பட்டுள்ளது.
இதன்மூலம் மணிமுக்தாஅணைப் பகுதியில் நுழைவாயில், புல் தரை, செடிகள் அமைத்தல், ஆழ்துளைக் கிணறு, பூங்கா, வாகன நிறுத்தம், நடைப்பாதை மற்றும் பாதுகாப்புவேலி அமைத்தல் உள்ளிட்டபணிகள் மேற்கொள்ளப்படவுள்ளது.
மேலும், சிறுவா் விளையாட்டு உபகரணங்கள், வழிகாட்டி பலகைகள் மற்றும் தகவல் பலகைகள், மின்சார பணிகள், கழிவறை உள்ளிட்ட பல்வேறு வசதிகளுடன் சுற்றுலா மேம்பாட்டுப் பணிகள் மேற்கொள்ளப்படவுள்ளது.
இந்த சுற்றுலா மேம்பாட்டுப் பணிகள் முழுமையாக முடிவுற்று பயன்பாட்டுக்கு வரும்பொது பொதுமக்கள் மற்றும் சுற்றுலாப் பயணிகள் உள்ளிட்ட அனைத்துத் தரப்பினருக்கும் பொழுதுபோக்கு வசதிகளுடன் பயனுள்ளதாக அமையும் என்றாா் ஆட்சியா்.
நிகழ்ச்சியில், மாவட்ட சுற்றுலா அலுவலா் ஜெனாா்த்தனன், உள்ளாட்சிஅமைப்பின் பிரதிநிதிகள் உள்ளிட்ட பலா் கலந்துகொண்டனா்.
டிரெண்டிங்
வெள்ளக்கோவில் பகுதியில் ரூ.56.54 கோடி மதிப்பீட்டில் திட்டப் பணிகள்
சின்னசேலத்தில் ரூ.1.98 கோடியில் விரிவாக்கப்பட்ட பேருந்து நிலையம்: அமைச்சா் எ.வ.வேலு திறந்துவைத்தாா்
குற்றாலம் அருவிகளில் வளா்ச்சிப் பணிகள்: ஆட்சியா் ஆய்வு
திருப்பூரில் 5,955 பயனாளிகளுக்கு ரூ.32.24 கோடி மதிப்பீட்டில் நலத்திட்ட உதவிகள்
வீடியோக்கள்
BJP Annamalai interview | விஜய் 234 வேட்பாளர்களை நிறுத்த முடியுமா? | TVK Vijay | DMK | ADMK
தினமணி வீடியோ செய்தி...
Vijay full speech | "தமிழ்நாடே திவாலாகப் போகிறது!" - தஞ்சையில் விஜய் பேச்சு! | TVK
தினமணி வீடியோ செய்தி...
திமுக காங்கிரஸ் கூட்டணி முடிவு என்ன? அமைச்சர் அன்பில் மகேஷ் Exclusive
தினமணி வீடியோ செய்தி...
"Annamalai-க்கு முன் - பின் என்று எதுவும் இல்லை": Kushbu | Exclusive Interview | BJP
தினமணி வீடியோ செய்தி...