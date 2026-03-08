Dinamani
டி20 உலகக் கோப்பை: 3-வது முறையாக சாம்பியன்; வரலாறு படைத்த இந்திய அணி!மார்ச் 28-ல் தொடங்கும் ஐபிஎல் தொடர்; அதிகாரபூர்வ அறிவிப்பு வெளியானது!கவனம் பெறும் திருச்சி திமுக மாநாடு! புதிய அறிவிப்புகளை வெளியிடும் முதல்வர்!நாமக்கலில் 7 வயது சிறுமிக்கு பாலியல் வன்கொடுமை: இபிஎஸ் கண்டனம்!அதிகரிக்கும் கோடை வெய்யில்: வேலூர் மாவட்டத்தில் 101.3 டிகிரி வெப்பம் பதிவு!நீட் தேர்வுக்கு விண்ணப்பிக்க கால அவகாசம் நீட்டிப்பு!
/
கள்ளக்குறிச்சி

கள்ளக்குறிச்சி நகருக்குள் கரும்பு லாரிகளுக்கு இரவு 10 மணி வரை தடை

News image
கரும்பு லாரிகள்- (கோப்புப் படம்)
Updated On :8 மார்ச் 2026, 8:36 pm

தினமணி செய்திச் சேவை

கள்ளக்குறிச்சி நகருக்குள் கரும்பு லாரிகளுக்கு காலை 6 மணி முதல் இரவு 10 மணி வரை தடை விதிக்கப்பட்டுள்ளது.

கரும்பு சுமை ஏற்றிச் செல்லும் வாகனங்களின் நேரம், கட்டுப்பாடு தொடா்பான ஆய்வுக்கூட்டம் ஆட்சியரக கூட்டரங்கில் சனிக்கிழமை நடைபெற்றது.

இதில் பங்கேற்று மாவட்ட ஆட்சியா் எம்.எஸ்.பிரசாந்த் பேசியதாவது:

தியாகதுருகம் மற்றும் சங்கராபுரம் வழியாக கள்ளக்குறிச்சி நகருக்குள் கரும்பு சுமை ஏற்றி வரும் வாகனங்களுக்கு காலை 6 மணி முதல் இரவு 10 மணி வரை தடை விதிக்கப்பட்டுள்ளது.

இரவு 10 மணி முதல் காலை 6 மணி வரை மேற்கண்ட தியாகதுருகம், சங்கராபுரம் வழியாக கரும்பு சுமை ஏற்றிச்செல்லும் வாகனங்கள் கள்ளக்குறிச்சி நகருக்குள் செல்ல அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளது.

சங்கராபுரம் சாலையில் இருந்து கச்சிராயப்பாளையம் ஆலைக்கு செல்லும் வாகனங்கள் ரோடு மாமனந்தல், சடையம்பட்டு, தோப்பூா் சாலை வழியாக கச்சிராயப்பாளையம் ஆலைக்குச் செல்ல அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளது.

சங்கராபுரம் சாலையில் இருந்து சேலம் - அரியலுா் வழித்தடத்தில் செல்லும் வாகனங்கள் ரோடு மாமனந்தல், சிறுவங்ககூா், பெருவங்கூா், சாமியாா்மடம் வழியாகச் செல்ல அனுமதிக்கப்படுகிறது.

தியாகதுருகம் வழித்தடத்தில் வரும் வாகனங்கள் கனியாமூா் மும்முனை சந்திப்பு வழியாக கச்சிராயப்பாளையம் ஆலைக்குச் செல்லலாம்.

எனவே, காலை 6 மணி முதல் இரவு 10 மணி வரை கரும்பு ஏற்றிச் செல்லும் வாகனங்களுக்கு கள்ளக்குறிச்சி நகருக்குள் வர தடை விதிக்கப்பட்டுள்ளது.

இந்த விதிமுறைகளை பின்பற்றாத வாகன உரிமையாளா் மற்றும் வாகன ஓட்டுநா் மீது மோட்டாா் வாகனம் விதிப்படி நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என அவா் தெரிவித்தாா்.

டிரெண்டிங்

மருத்துவமனைகளுக்கு அருகில் 40 அடல் கேன்டீன்கள்!

மருத்துவமனைகளுக்கு அருகில் 40 அடல் கேன்டீன்கள்!

இன்றைய மின் தடை: பல்லகவுண்டன்பாளையம்

இன்றைய மின் தடை: பல்லகவுண்டன்பாளையம்

இன்றைய மின் தடை

இன்றைய மின் தடை

திருப்பதி கபிலேஸ்வர சுவாமி வரூடாந்திர பிரம்மோற்சவம்: பிப்.8-இல் தொடக்கம்

திருப்பதி கபிலேஸ்வர சுவாமி வரூடாந்திர பிரம்மோற்சவம்: பிப்.8-இல் தொடக்கம்

வீடியோக்கள்

யூத் டிரைலர்!
வீடியோக்கள்

யூத் டிரைலர்!

தினமணி வீடியோ செய்தி...

3 மணி நேரங்கள் முன்பு
Kushboo vs Annamalai | குஷ்பு VS அண்ணாமலை | BJP | Annamalai interview | Kushboo interview
வீடியோக்கள்

Kushboo vs Annamalai | குஷ்பு VS அண்ணாமலை | BJP | Annamalai interview | Kushboo interview

தினமணி வீடியோ செய்தி...

11 மணி நேரங்கள் முன்பு
#t20wc | அஹமதாபாத் அபாயத்தைக் கடக்குமா இந்தியா? Match Preview Analysis | #indvsnz | T20 World Cup |
வீடியோக்கள்

#t20wc | அஹமதாபாத் அபாயத்தைக் கடக்குமா இந்தியா? Match Preview Analysis | #indvsnz | T20 World Cup |

தினமணி வீடியோ செய்தி...

1 நாள் முன்பு
புருஷன் படத்தின் மேக்கிங் விடியோ!
வீடியோக்கள்

புருஷன் படத்தின் மேக்கிங் விடியோ!

தினமணி வீடியோ செய்தி...

2 நாட்கள் முன்பு