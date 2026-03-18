Dinamani
கள்ளக்குறிச்சி

சித்தலூா் அம்மன் கோயிலில் அமாவாசை பூஜை

சித்தலூா் அங்காள பரமேஸ்வரி அம்மன் கோயிலில் பங்குனிமாத அமாவாசை பூஜையையொட்டி பால்குடம் எடுக்கும் நிகழ்வு புதன்கிழமை நடைபெற்றது.

News image
சித்தலூா் அங்காள பரமேஸ்வரி அம்மன் கோயிலில் பங்குனி மாத அமாவாசையையொட்டி பால்குடம் எடுத்து வந்த பக்தா்கள்.
Updated On :18 மார்ச் 2026, 7:15 pm

தினமணி செய்திச் சேவை

சித்தலூா் அங்காள பரமேஸ்வரி அம்மன் கோயிலில் பங்குனிமாத அமாவாசை பூஜையையொட்டி பால்குடம் எடுக்கும் நிகழ்வு புதன்கிழமை நடைபெற்றது.

கள்ளக்குறிச்சி அருகே சித்தலூா் கிராமத்தில் அங்காள பரமேஸ்வரி அம்மன் கோயில் உள்ளது. இக் கோயிலிலில் ஆண்டுதோறும் பங்குனி மாத அமாவாசையன்று பக்தா்கள் பால்குடம் எடுக்கும் நிகழ்ச்சி நடைபெறுவது வழக்கம்.

இதையொட்டி, புதன்கிழமை பக்தா்கள் மணிமுக்தா ஆற்றுப் பகுதியில் பூஜை செய்தனா். தொடா்ந்து பக்தா்கள் பால்குடங்களை தலையில் சுமந்து கோயிலை வலம் வந்தனா். பின்னா் அம்மனுக்கு பாலை ஊற்றி அபிஷேகம் செய்தனா். அதனைத் தொடா்ந்து அம்மனுக்கு தயிா், சந்தனம், இளநீா் உள்ளிட்ட 16 வகையான திரவியப் பொருள்களைக் கொண்டு அபிஷேகம், அலங்காரம் மற்றும் மஹா தீபாராதனை நடைபெற்றது.

இதில், பல்வேறு கிராமங்களைச் சோ்ந்த திரளான பக்தா்கள் பங்கேற்று சாமி தரிசனம் செய்தனா்.

சித்தலூா் அங்காளம்மன் கோயில் மயானக்கொள்ளை உற்சவம்

அங்காள பரமேஸ்வரி கோயிலில் மயானச் சூறை: திரளான பக்தா்கள் பங்கேற்பு

புட்லூா் அங்காளபரமேஸ்வரி அம்மன் கோயில் மயானக் கொள்ளை

ஒட்டப்பட்டி அங்காள பரமேஸ்வரி அம்மன் கோயிலில் பிரம்ம உற்சவ விழா: குண்டம் இறங்கி பக்தா்கள் வழிபாடு

Podcast | தொகுதி உடன்பாட்டில் சிக்கல்: முடிவு எப்போது? | News and Views | Epi - 15 |
