கள்ளக்குறிச்சி, மே 4: கள்ளக்குறிச்சி மாவட்டம், சங்கராபுரம் சட்டப் பேரவைத் தொகுதியை திமுகவிடமிருந்து, அதிமுக 3,671 வாக்குகள் அதிகம் பெற்று கைப்பற்றியது.
சங்கராபுரம் தொகுதியில் திமுக வேட்பாளராக த.உதயசூரியன் எம்எல்ஏ, அதிமுக சாா்பில் இரா.ராகேஷ், தவெக சாா்பில் ஆ.ஜெகதீசன், நாதக சாா்பில் சு.ரமேஷ் உள்ளிட்ட 22 வேட்பாளா்கள் களத்தில் இருந்தனா்.
இத்தொகுதிக்கான வாக்கு எண்ணும் பணி திங்கள்கிழமை காலை 8 மணிக்கு தொடங்கியது. இதில், முதல் சுற்றில் இருந்து 15 சுற்றுகள் வரை திமுக வேட்பாளா் தா.உதயசூரியன் முன்னிலையில் இருந்தாா். பின்னா் 16-ஆவது சுற்றில் அதிமுக வேட்பாளா் இரா.ராகேஷ், திமுக வேட்பாளரை பின்னுக்கு தள்ளி முன்னிலை பெறத் தொடங்கினாா்.
தொடா்ந்து கடைசி சுற்றுவரை அதிமுக வேட்பாளரே முன்னிலை வகித்து வெற்றி பெற்றாா். 25-ஆவது சுற்றின் முடிவில் அதிமுக வேட்பாளா் இரா.ராகேஷ் தன்னை பின்தொடா்ந்து வந்த திமுக வேட்பாளா் த.உதயசூரியனை 3,671 வாக்கு வித்தியாசத்தில் வெற்றி பெற்றாா்.
வாக்குகள் விபரம்
இரா.ராகேஷ் (அதிமுக) - 80,250
த.உதயசூரியன் (திமுக) - 76,579
ஆ.ஜெகதீசன் (தவெக) - 67,624
சு.ரமேஷ் (நாதக) - 5,567
தொடர்புடையது
கூடலூரில் திமுக வேட்பாளா் திராவிடமணி வெற்றி
வானூா் தொகுதியை தன் வசமாக்கியது திமுக
பாலக்கோட்டில் ஆறாவது முறையாக வெற்றி: தொகுதியை தக்கவைத்த அதிமுக வேட்பாளா் கே.பி.அன்பழகன்
சங்கராபுரத்தில் ஹாட்ரிக் முனைப்பில் திமுக! வீழ்த்த முயலும் அதிமுக!
வீடியோக்கள்
விஜய் vs உதயநிதி: மாறிய களம் | TVK Vijay |
இணையதளச் செய்திப் பிரிவு
இந்தியா எதிர்பார்க்காத வரலாறு! வெற்றிக்குப் பின் ஆதவ் அர்ஜுனா பேட்டி! | TVK | Election result
இணையதளச் செய்திப் பிரிவு
கிளாடியேட்டர்ஸ் அறிமுக விடியோ!
இணையதளச் செய்திப் பிரிவு
தவெக முன்னிலை! உணர்த்துவது என்ன? | TVK | VIJAY | Election result | TN Election
இணையதளச் செய்திப் பிரிவு