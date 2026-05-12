கள்ளக்குறிச்சி மாவட்டத்தில் கல்வி நிலையங்களில் இட ஒதுக்கீடு பெறுவதற்கு முன்னாள் படைவீரா்களைச் சாா்ந்தோா்கள் சான்று பெற விண்ணப்பிக்கலாம் என ஆட்சியா் எம்.எஸ்.பிரசாந்த் தெரிவித்துள்ளாா்.
இதுகுறித்து ஆட்சியா் வெளியிட்ட செய்திக்குறிப்பு:
2026-27-ம் கல்வி ஆண்டுக்கு முன்னாள் படைவீரா்களைச் சாா்ந்தோா்களுக்கு பொறியியல், டி.பாா்ம், பி.பாா்ம், பட்டயப் படிப்புகள், பி.எஸ்.சி (நா்சிங்), பி.எஸ்.சி (விவசாயம்), பி.எட்., இந்திய மருத்துவம், பி.வி.எஸ்.சி., பி.எப்.எஸ்.சி., ஆசிரியா் பயிற்சி, பட்டப் படிப்புகள், பட்ட மேற்படிப்புகள் போன்ற பல்வேறு படிப்புகளில் தமிழக அரசால் இடஒதுக்கீடு வழங்கப்பட்டுள்ளது. இந்த ஒதுக்கீட்டின்கீழ் விண்ணப்பிக்க முன்னாள் படைவீரரைச் சாா்ந்தோா்கள் மாவட்ட முன்னாள் படைவீரா் நல அலுவலகத்தில் சாா்ந்தோா் சான்று பெறுதல் வேண்டும்.
இணையதளம் மூலம் முன்னாள் படைவீரரின் அசல் படைவிலகல் சான்று, அடையாள அட்டை, சாா்ந்தோா்களின் பள்ளி இறுதிச் சான்று, மதிப்பெண் பட்டியல், ஜாதிச்சான்று, கல்வி நிலையத்தில் பெறப்பட்ட விண்ணப்பம், ஓய்வூதியம் ஒப்பளிப்பு ஆணை மற்றும் முன்னாள் படைவீரா், விதவையரின் விண்ணப்பம் ஆகியவற்றுடன் விழுப்புரம் மாவட்ட முன்னாள் படைவீரா்கள் நல அலுவலக மின்னஞ்சல் முகவரிக்கு விண்ணப்பித்து சான்று பெற்று பயன்பெற கேட்டுக்கொள்ளப்படுகிறது. சென்ற கல்வியாண்டில் பெற்ற சாா்ந்தோா் சான்றிதழை இந்தக் கல்வியாண்டில் பயன்படுத்தக் கூடாது. அவ்வாறு பயன்படுத்தப்படும் பட்சத்தில் கலந்தாய்வின்போது அந்த விண்ணப்பம் நிராகரிக்கப்படும்.
மேலும், இதுகுறித்த விவரங்களுக்கு உதவி இயக்குநா் முன்னாள் படைவீரா்கள் நல அலுவலக தொலைபேசி எண் 04146-220524-இல் தொடா்பு கொள்ளலாம் என ஆட்சியா் தெரிவித்துள்ளாா்.
