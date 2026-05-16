கள்ளக்குறிச்சி மாவட்டம், சின்னசேலம் அருகே காா் மோதியதில் பைக்கில் சென்ற வைக்கோல் வியாபாரி உயிரிழந்தாா்.
சின்னசேலம், பாண்டியன்குப்பம் சாலையைச் சோ்ந்தவா் அ.மணிகண்டன் (29), வைக்கோல் வியாபாரி. அவரது உறவினா் க.முருகேசன் (35). இவா்கள் இருவரும் வைக்கோல் வாங்குவதற்காக சின்னசேலத்தில் இருந்து நைனாா்பாளையத்துக்கு பைக்கில் சனிக்கிழமை சென்றுள்ளனா்.
பேக்காடு மாரியம்மன் கோயில் அருகே சென்றபோது, அப்பகுதியில் வந்த காா் மோதியது. இதில் பலத்த காயமடைந்த இருவரையும் அருகிலிருந்தவா்கள் மீட்டு சின்னசேலம் தனியாா் மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைத்தனராம். பின்னா் தீவிர சிகிச்சைக்காக இருவரும் சேலத்தில் உள்ள தனியாா் மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைத்தனராம். ஆயினும் செல்லும் வழியிலேயே மணிகண்டன் உயிரிழந்தாா்.
இது குறித்த புகாரின் பேரில் சின்னசேலம் போலீஸாா் வழக்குப் பதிவு செய்து, காா் ஓட்டுநரான தா்மபுரி மாவட்டம், கோபிசெட்டிபாளையத்தைச் சோ்ந்த கே.அன்புச்செல்வனிடம் (32) விசாரணை செய்து வருகின்றனா்.
