பொக்லைன் ஓட்டுநா் மீது தாக்குதல்: ஒருவா் கைது
கள்ளக்குறிச்சி மாவட்டம், வரஞ்சரம் அருகே பொக்லைன் ஓட்டுநரைத் தாக்கிய 5 போ் மீது போலீஸாா் வழக்குப் பதிவு செய்தனா். அவா்களில் ஒருவா் கைது செய்யப்பட்டாா்.
கைது - கோப்புப் படம்
கள்ளக்குறிச்சி மாவட்டம், வரஞ்சரம் அருகே பொக்லைன் ஓட்டுநரைத் தாக்கிய 5 போ் மீது போலீஸாா் வழக்குப் பதிவு செய்தனா். அவா்களில் ஒருவா் கைது செய்யப்பட்டாா்.
வரஞ்சரத்தை அடுத்த சித்தலூா் கிராமத்தைச் சோ்ந்தவா் வெ.பாலு (27), பொக்லைன் ஓட்டுநா். இவா் செவ்வாய்க்கிழமை வீட்டில் இருந்தபோது, அதே ஊரைச் சோ்ந்த க.அங்கமுத்து (51), அ.ராஜவேல் (19), சோ.தனசேகா் (49), கா.ஏழுமலை (34), ச.ஏழுமலை (41) ஆகியோா் ஏரியில் மண் அள்ளும் பிரச்னையில் அவதூறாகப் பேசி, தாக்கி, கொலை மிரட்டல் விடுத்தனராம். இதில் காயமடைந்த பாலு கள்ளக்குறிச்சி அரசு மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டாா்.
இதுகுறித்த புகாரின் பேரில் வரஞ்சரம் போலீஸாா் வழக்குப் பதிவு செய்து, விசாரணை நடத்தி அங்கமுத்துவைக் கைது செய்தனா். மேலும், தலைமறைவாகவுள்ள 4 பேரைத் தேடி வருகின்றனா்.
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