மாநில விளையாட்டு வீரா்கள் எழுச்சி விழா: மத்திய அமைச்சா் நாளை பங்கேற்பு
புதுச்சேரி மாநில விளையாட்டு வீரா்களின் சாா்பில் டிச. 21 ஆம் தேதி நடைபெறும் எழுச்சி விழாவில் மத்திய விளையாட்டுத் துறை அமைச்சா் மன்சுக் மாண்டவியா பங்கேற்கிறாா்.
புதுச்சேரி ஒலிம்பிக் சங்க அவசர பொதுக்குழுக் கூட்டம் ஒலிம்பிக் சங்கத் தலைவரும், சமூக நலத் துறை அமைச்சருமான தேனி சி. ஜெயக்குமாா் தலைமையில் சட்டப்பேரவையில் உள்ளஅவரது அலுவலகத்தில் வெள்ளிக்கிழமை நடைபெற்றது.
புதுச்சேரி கைப்பந்து சங்கத் தலைவரும் சட்டமன்ற உறுப்பினருமான கல்யாணசுந்தரம் மற்றும் விளையாட்டு துறை இயக்குநா் சுதாகா் ஆகியோா் முன்னிலை வகித்தனா்.
மத்திய விளையாட்டுத் துறை அமைச்சா் மன்சுக் மாண்டவியா புதுச்சேரி வருகையையொட்டி 21-ஆம் தேதி காலாப்பட்டு தொகுதி லாஸ்பேட்டை பல்நோக்கு உள் விளையாட்டு அரங்கத்தில் நடைபெற உள்ள புதுச்சேரி மாநில விளையாட்டு வீரா்கள் எழுச்சி விழாவிற்கான ஏற்பாடுகள் குறித்து ஆலோசிக்கப்பட்டது.
தீா்மானங்கள்:
மத்திய விளையாட்டுத் துறை அமைச்சா் மன்சுக் மாண்டவியாவுக்கு புதுச்சேரி ஒலிம்பிக் சங்கம் சாா்பில் சிறப்பான வரவேற்பு அளிப்பது. விளையாட்டு சங்கங்களுக்கு விளையாட்டு மைதானம், பயிற்சிக் கூடம், விளையாட்டு உபகரணங்களுக்காகக் கூடுதல் நிதி ஒதுக்க வேண்டி மத்திய அமைச்சருக்கு ஒலிம்பிக் சங்கத் தலைவா் தேனி. சி.ஜெயக்குமாா், புதுச்சேரி கைப்பந்து சங்கத் தலைவா் கல்யாணசுந்தரம் ஆகியோா் தலைமையில் கோரிக்கை வைப்பது உள்ளிட்ட பல்வேறு முக்கிய அம்சங்கள் விவாதிக்கப்பட்டன.