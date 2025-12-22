புதுச்சேரியில் கிறிஸ்துமஸ், புத்தாண்டு விழா:சுற்றுலாப் பயணிகளின் பாதுகாப்பை உறுதி செய்ய போலீஸாா் அறிவுறுத்தல்
புதுச்சேரி: புதுச்சேரியில் கிறிஸ்துமஸ் மற்றும் புத்தாண்டு விழா கொண்டாட்டத்தில் பங்கேற்கும் சுற்றுலாப் பயணிகளின் பாதுகாப்பை உறுதி செய்ய வேண்டும் என்று ஹோட்டல் உரிமையாளா்களுக்கு போலீஸாா் அறிவுறுத்தியுள்ளனா்.
இதுகுறித்து புதுச்சேரியில் உள்ள மதுபானக் கடை உரிமையாளா்கள், ரெஸ்டோ பாா் உரிமையாளா்கள், ஹோட்டல் உரிமையாளா்களுடனான ஆலோசனைக் கூட்டம் தனியாா் ஹோட்டலில் திங்கள்கிழமை நடைபெற்றது.
முதுநிலை காவல் கண்காணிப்பாளா் ஆா். கலைவாணன் தலைமை வகித்தாா். இதில் உயா் போலீஸ் அதிகாரிகள் பலா் கலந்து கொண்டனா்.
அரசு விதிமுறைகளை ஹோட்டல் உரிமையாளா்கள் பின்பற்ற வேண்டும். ஹோட்டலுக்கு வரும் முதியோா், குழந்தைகள் உள்ளிட்ட சுற்றுலாப் பயணிகளின் பாதுகாப்பை உறுதி செய்ய வேண்டும். விபத்துகள் நேரிடாமல் பாதுகாப்பான முறையில் புத்தாண்டு கொண்டாட்டம் நடைபெறுவதை உறுதி செய்ய வேண்டும் என்பது உள்ளிட்ட அறிவுரைகள் காவல் துறை சாா்பில் வழங்கப்பட்டன.