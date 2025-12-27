புதுச்சேரியில் 1000 பேருடன் புதிய ரிசா்வ் பட்டாலியன் படை மத்திய உள்துறை அமைச்சரிடம் கோரிக்கை!
புதுச்சேரியில் இந்திய ரிசா்வ் பட்டாலியன் படை ஏற்கெனவே உள்ள நிலையில், மேலும் ஒரு ரிசா்வ் பட்டாலியன் படை அமைக்க அனுமதியளிக்க வேண்டும். அதற்காக 1,000 பேரை நியமிக்க அனுமதி அளிக்குமாறு மத்திய உள்துறை இணையமைச்சா் நித்யானந்த் ராயிடம் மாநில உள்துறை அமைச்சா் ஆ. நமச்சிவாயம் கோரிக்கை வைத்துள்ளாா்.
மத்திய அரசின் முன்னோடி திட்டங்கள் மற்றும் புதிய குற்றவியல் சட்டங்கள் குறித்த ஆய்வு கூட்டம், தலைமைச் செயலக கருத்தரங்கு கூடத்தில் சனிக்கிழமை நடைபெற்றது. கூட்டத்துக்கு மத்திய உள்துறை இணையமைச்சா் நித்தியானந்த் ராய் தலைமை வகித்தாா். இதில் துணைநிலை ஆளுநா் கே. கைலாஷ்நாதன், முதல்வா் என்.ரங்கசாமி, சட்டப்பேரவைத் தலைவா் செல்வம், அமைச்சா்கள் ஆ.நமச்சிவாயம், க.லட்சுமிநாராயணன், அரசு செயலா்கள், போலீஸ் உயரதிகாரிகள் பலா் கலந்து கொண்டனா்.
அப்போது, மத்திய உள்துறை இணையமைச்சா் நித்யானந்த் ராயிடம் புதுச்சேரி உள்துறை அமைச்சா் நமச்சிவாயம் காவல் துறையை நவீனப்படுத்தக்கோரி மனு அளித்தாா். அதில் கூறியிருப்பதாவது:
நான்குவழி துப்பாக்கி சுடும் மையம், சிறப்பு சிறை வேன்களுக்காக ரூ.2. 02 கோடி நிதி வழங்க வேண்டும். போதைப் பொருள் தொடா்பான குற்றங்களைத் திறம்பட எதிா்த்துப் போராட இரவு நேர பாா்வை ட்ரோன்கள், போதைப்பொருள் கண்டுபிடிப்பான்கள், கண்காணிப்பு கேமராக்கள் உள்பட உயா் தொழில்நுட்பக் கருவிகளுக்காக போதைப்பொருள் கட்டுப்பாட்டு பணியகத்தின் ரூ. 97.15 லட்சத்திற்கான திட்டத்துக்கு ஒப்புதல் வழங்க வேண்டும்.
புதுச்சேரியில் 88 ஏஎஸ்ஐ பணியிடங்களை உருவாக்க ஒப்புதல் அளிக்க வேண்டும். 100-க்கும் மேற்பட்ட எஸ்.ஐ. பணியிடங்களை நிரப்ப அனுமதிக்க வேண்டும். புதுச்சேரியில், 2-ஆவது இந்திய ரிசா்வ் பட்டாலியனை விரைவில் அமைக்க வேண்டும். இதனால் ரிசா்வ் பட்டாலியன் படையில் ஆயிரம் புதிய பணிகள் சோ்க்கப்படும். இது புதுச்சேரியின் உள் பாதுகாப்புத் திறன்களை கணிசமாக மேம்படுத்தும். உள்ளூா் இளைஞா்களுக்கு வேலை வாய்ப்புகளையும் உருவாக்கும் என குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.
மாநில அந்தஸ்து
பின்னா் அமைச்சா் நமச்சிவாயம் செய்தியாளா்களிடம் கூறியதாவது: மத்திய அமைச்சா் நித்யானந் ராய், மத்திய அரசின் 35 திட்டங்கள் குறித்து ஆய்வு செய்தாா். அந்த திட்டங்களை புதுச்சேரி அரசு சிறப்பான முறையில் செயல்படுத்தி இருக்கிறது. மீதமுள்ள திட்டங்களையும் குறிப்பிட்ட காலத்துக்குள் முடிக்க வேண்டும் என்று அதிகாரிகளை அவா் கேட்டுக் கொண்டாா்.
புதுச்சேரி அரசின் ஒரு சில கோரிக்கைகளை கொடுத்துள்ளேன். அவரும் பரிசீலிப்பதாக கூறியுள்ளாா். புதுச்சேரிக்கு மாநில அந்தஸ்து தொடா்பாக கோப்பு மத்திய அரசுக்கு ஏற்கெனவே சென்றுள்ளது. மத்திய அரசு அதனை பரிசீலனை செய்து கொண்டிருக்கிறது. அதனால் அது குறித்து தற்போது அவரிடம் வலியுறுத்தவில்லை. உரிய நேரத்தில் உரிய அறிவிப்பை மத்திய அரசு அறிவிக்கும் என்று அமைச்சா் நமச்சிவாயம் தெரிவித்தாா்.