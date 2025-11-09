தெரு நாய்களுக்கு உணவளிக்கும் இடங்களை தெரிவிக்க உழவா்கரை நகராட்சி அறிவுறுத்தல்
உழவா்கரை பகுதிகளில் தெருநாய்களுக்கு உணவளிக்கும் இடங்களை தெரிவிக்க வேண்டும் என்று நகராட்சி ஆணையா் சுரேஷ்ராஜ் அறிவுறுத்தியுள்ளாா்.
இதுகுறித்து அவா் சனிக்கிழமை வெளியிட்ட செய்திக் குறிப்பு:
உச்சநீதிமன்றம் தெரு நாய்களுக்குப் பொது இடங்களில் உணவளிப்பதால் அப்பகுதியில் வசிப்பவா்களுக்கும், வாகனங்களில் செல்வோருக்கும் இடையூறுகள், விரும்பத் தகாத நிகழ்வுகள் ஏற்படுவதால், அதனைத் தவிா்க்க பொது இடங்களில் தெரு நாய்களுக்கு உணவளிக்கும் பழக்கத்தை ஒழுங்குபடுத்த வேண்டும்.
நகராட்சிக்கு உள்பட்ட ஒவ்வொரு வாா்டு பகுதிகளிலும் பொதுமக்களுக்கு பாதிப்பில்லாமல் தெரு நாய்களுக்கு உணவளிக்க பிரத்யேகமான இடங்களை அடையாளம் கண்டு அந்த இடங்களில் மட்டுமே உணவளிக்குமாறு அறிவிப்பு பலகைகள் வைக்குமாறு உத்தரவிட்டுள்ளது.
அதனடிப்படையில் உழவா்கரை நகராட்சி ஒவ்வொரு வாா்டிலும் தெரு நாய்களுக்கு உணவளிக்க பிரத்யேகமான இடங்களை அடையாளம் காணும் பணிகளை மேற்கொண்டு வருகிறது.
எனவே உழவா்கரை நகராட்சிக்கு உள்பட்ட பகுதியில் உள்ள அனைத்து குடியிருப்பு நலச் சங்கங்கள், விலங்குகள் நல ஆா்வலா்கள், தங்கள் பகுதிகளில் தெரு நாய்களுக்கு உணவளிக்க ஏதுவான இடங்கள் இருப்பின் அவற்றின் விவரங்களை உழவா்கரை நகராட்சியின் 75981 71674 என்ற வாட்ஸ்-ஆப் எண்ணில் இரண்டு நாள்களுக்குள் தெரிவிக்க வேண்டும்.