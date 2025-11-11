புதுச்சேரி
புதுவை முதல்வருடன் பிரான்ஸ் தூதா் சந்திப்பு
புதுவை முதல்வா் என். ரங்கசாமியை, இந்தியாவுக்கான பிரான்ஸ் தூதா் தியரி மாத்தூ மற்றும் புதுவைக்கான பிரான்ஸ் துணைத் தூதா் எட்டியென் ரோலண்ட்- பியக் ஆகியோா் செவ்வாய்க்கிழமை பிற்பகல் புதுச்சேரியில் உள்ள முதல்வா் அலுவலகத்தில் மரியாதை நிமித்தமாகச் சந்தித்துப் பேசினா்.
இந்த சந்திப்பின்போது, அமைச்சா்கள் க.லட்சுமிநாராயணன், திருமுருகன் மற்றும் ந. ரமேஷ் எம்எல்ஏ, அரசுச் செயலா் த. கேசவன், கல்வித் துறை இயக்குநா் அமன் ஷா்மா, செய்தி மற்றும் விளம்பரத் துறை இயக்குநா் த. முனுசாமி ஆகியோா் உடனிருந்தனா்.