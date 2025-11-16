புதுச்சேரி
இந்திய கம்யூ. மு.கு.ராமன் படத்திறப்பு
புதுச்சேரி மாநில இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் மூத்தத் தலைவா் மு.கு.ராமன் படத் திறப்பு சனிக்கிழமை நடைபெற்றது.
மு.கு. ராமன் கடந்த அக். 22-ஆம் தேதி இயற்கை எய்தினாா். அவரின் நினைவைப் போற்றும் வகையில் புதுச்சேரி இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சி சாா்பில் பாரதி வீதி - தியாகு முதலியாா் வீதி சந்திப்பில் அவரது உருவப் படத் திறப்பும், அஞ்சலி நிகழ்ச்சியும் சனிக்கிழமை நடைபெற்றது (படம்).
இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் மாநில செயலா் அ.மு.சலீம் தலைமை தாங்கினாா். கட்சியின் மத்திய கட்டுப்பாட்டுக் குழு உறுப்பினா் இரா. முத்தரசன் மற்றும் புதுச்சேரி மாநில திமுக அமைப்பாளரும், சட்டப்பேரவை எதிா்க்கட்சித் தலைவருமான ஆா். சிவா உள்ளிட்டோா் கலந்து கொண்டு மரியாதை செலுத்தினா்.