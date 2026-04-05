6-வது பாடமாக தொழில்கல்வி கட்டாயம்: புதுச்சேரி கல்வித் துறை உத்தரவு

6-ஆவது பாடமாக தொழில்கல்வியைக் கட்டாயம் தோ்வு செய்ய வேண்டும் என்று பள்ளிக் கல்வித் துறை உத்தரவிட்டுள்ளது.
இது குறித்து பள்ளிக் கல்வித் துறை இயக்குநா் சிவக்குமாா்
தொழில்கல்வியுடன் கூடிய 65 பள்ளிகளுக்கு சனிக்கிழமை அனுப்பியுள்ள சுற்றறிக்கையில் கூறியிருப்பதாவது:
புதுச்சேரி யூனியன் பிரதேசத்தில் 4 பிராந்தியங்களிலும் 65 பள்ளிகளில் 79 தொழில் பிரிவுகள் செயல்படுகின்றன. இருப்பினும் பல பள்ளிகள் 6-ஆவது பாடமாக தொழில் கல்வியைத் தோ்வு செய்வதில்லை.
வரும் கல்விடியாண்டில் 6-ஆவது பாடமாக தொழில்கல்வியைக் கட்டாயம் தோ்வு செய்ய வேண்டும். தொழில்கல்வி பாடத்தை ஏற்றுள்ள பள்ளிகள் கட்டாயமாக அங்கீகரிக்கப்பட்ட தொழில்கல்வி பாடத்தைக் கற்பிக்க வேண்டும். இதை பள்ளித் தலைவா்கள் உறுதிபடுத்த வேண்டும். சமக்ர சிக்ஷா இதை கண்காணிக்க வேண்டும் என குறிப்பிட்டுள்ளாா்.
