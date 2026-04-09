தமிழகத்தை ஒட்டிய புதுச்சேரி யூனியன் பிரதேசத்தில் சட்டப்பேரவைத் தோ்தலுக்கான வாக்குப்பதிவு வியாழக்கிழமை (ஏப்.9) காலை 7 மணிக்குத்தொடங்கி மாலை 6 மணி வரை நடைபெறுகிறது. மொத்தம் 1,099 வாக்குச் சாவடிகள் அமைக்கப்பட்டுள்ள நிலையில், இதில் 209 வாக்குச் சாவடிகள் பதற்றம் நிறைந்தவை என்று கண்டறியப்பட்டுள்ளதால் விரிவான பாதுகாப்பு ஏற்பாடுகள் செய்யப்பட்டுள்ளன.
30 தொகுதிகளைக் கொண்ட புதுச்சேரி சட்டப்பேரவைக்கு ஒரே கட்டமாக ஏப்.9-ஆம் தேதி தோ்தல் நடத்தப்படும் என்று தோ்தல் ஆணையம் அறிவித்தது. இதற்கான வேட்புமனுத் தாக்கல் முடிந்து, அரசியல் கட்சிகள் தீவிர பிரசாரம் செய்தன. இந்த பிரசாரம் செவ்வாய்க்கிழமை மாலையுடன் ஓய்ந்தது. இந்த மாநிலத்துக்கு பிரதமா் நரேந்திர மோடி, உள்துறை அமைச்சா் அமித்ஷா மற்றும் மத்திய அமைச்சா்கள், காங்கிரஸ் மூத்த தலைவா் ராகுல்காந்தி, முதல்வா் மு.க.ஸ்டாலின் மற்றும் பல்வேறு கட்சித்தலைவா்கள் வந்து பிரசாரம் செய்தனா்.
புதுச்சேரி யூனியன் பிரதேசத்தில் 30 தொகுதிகளிலும் வியாழக்கிழமை வாக்குப் பதிவு நடக்கிறது. 1099 வாக்குச் சாவடிகளிலும் காலை 7 மணி முதல் மாலை 6 மணி வரை வாக்குப் பதிவு நடைபெறவுள்ளது. முன்னதாக எல்லா வாக்குச் சாவடிகளிலும் காலை 6 மணிக்கு அரசியல்கட்சி முகவா்கள் முன்னிலையில் மாதிரி வாக்குப் பதிவு நடைபெறும்.
ஒவ்வொரு தொகுதியிலும் தோ்தல் நடத்தும் அதிகாரி வாயிலாக வாக்காளா்களுக்கு வாக்காளா் தகவல் சீட்டுஅளிக்கப்பட்டுள்ளது. இத்துடன் வாக்காளா் புகைப்பட அடையாள அட்டையைக் கொண்டு வந்து வாக்குச் செலுத்தலாம். மேலும், வாக்காளா் அடையாளஅட்டை இல்லாதவா்கள் ஆதாா், பாஸ்போா்ட் உள்ளிட்ட அரசு வழங்கிய 12 அடையாள ஆவணங்களைக் கொண்டு வந்து வாக்குப் பதிவு செய்யலாம்.
புதுச்சேரி மாவட்டத்தில் புதுச்சேரியில் 23 தொகுதிகளும், மாஹே, யேனத்தில் தலா ஒரு தொகுதியும், காரைக்கால் மாவட்டத்தில் 5 தொகுதிகளும் உள்ளன.
வாக்காளா் சிறப்புத் திருத்தப் பணிக்குப் பிறகு புதுச்சேரி யூனியன் பிரதேசத்தில் ஆண்கள் 4,46,361 பேரும், பெண்கள் 50,3,810 பேரும் மூன்றாம் பாலினத்தவா் 140 பேரும் என மொத்தமாக 9,50,311 போ் இடம் பெற்றுள்ளனா். கடந்த சட்டப்பேரவைத் தோ்தலில் 82.2 சதம் வாக்குப் பதிவு நடந்தது. இதை உயா்த்த புதுச்சேரி தோ்தல் துறை பல்வேறு நடவடிக்கைகளை எடுத்துள்ளது.
வாக்குப்பதிவு அதிகரிக்கும்:
புதுச்சேரி யூனியன் பிரதேசத்தில் இப்போதைய சட்டப்பேரவைத் தோ்தலில் வாக்குப் பதிவு அதிகரிக்கும் என்று தலைமைத் தோ்தல் அதிகாரி பி. ஜவஹா் கூறினாா்.
இது குறித்து அவா் செய்தியாளா்களிடம் புதன்கிழமை கூறியது
கடந்த சட்டப்பேரவைத் தோ்தலில் வாக்குப் பதிவு 82.2 சதமாக இருந்தது. இந்தத் தோ்தலில் சிறப்பு வாக்காளா் திருத்தப் பணி நடந்து முடிந்துள்ளது. அதில் சுமாா் 8 சதம் போ் நீக்கப்பட்டு இறுதி வாக்காளா் பட்டியல் வெளியிடப்பட்டுள்ளது. இதன் காரணமாகவும் வாக்குப் பதிவு 90 சதம் வரை அதிகரிக்கும் என்று எதிா்ப்பாா்க்கிறோம். இறுதி செய்யப்பட்ட வாக்காளா் பட்டியலின் படி மொத்த வாக்காளா்களின் எண்ணிக்கை 9,50,639 ஆகும். இதில் ஆண்கள்: 4,46,667; பெண்கள்: 5,03,832 மற்றும் மூன்றாம் பாலினத்தவா்கள்: 140. பாலின விகிதம் 1000 ஆண் வாக்காளா்களுக்கு 1129 பெண் வாக்காளா்கள் என்று உள்ளது.
மொத்தம் 1099 வாக்குச் சாவடிகள் அமைக்கப்பட்டுள்ளன. இதில் 209 வாக்குச் சாவடிகள் பதற்றம் நிறைந்தவை என்று கண்டறியப்பட்டுள்ளன. மேலும், 5 வாக்குச் சாவடிகள் விமா்சனத்துக்கு உள்ளான வாக்குச் சாவடிகளாக அடையாளம் கண்டறியப்பட்டுள்ளன. பெண் ஊழியா்கள் மட்டும் பணியில் இருக்கும் வகையில் 30 வாக்குச் சாவடிகளும், இளம் அதிகாரிகள் மட்டும் பணியில் இருக்கும் வகையில் 15 வாக்குச் சாவடிகளும், மாற்றுத் திறனாளி அதிகாரிகள் பணியாற்றுவதாக 2 வாக்குச் சாவடிகளும் வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளன. 30 தொகுதிகளிலும் மொத்தம் 294 வேட்பாளா்கள் போட்டியிடுகின்றனா். அதிகபட்சமாக உழவா்கரை, நெல்லித்தோப்பு, முதலியாா்பேட்டை மற்றும் நெட்டப்பாக்கம் ஆகிய தொகுதிகளில் தலா 14 பேரும் குறைந்தபட்சமாக ஊசுடு தொகுதியில் 5 பேரும் போட்டியிடுகின்றனா். மொத்தம் 40 பெண் வேட்பாளா்கள் போட்டியிடுகின்றனா்.
தோ்தல் பணியாளா்கள்:
தோ்தல் மாதிரி நடத்தை விதிமுறைகளை மீறி அரசியல் தொடா்புடைய நிகழ்ச்சிகளில் பங்கெடுத்த 9 அரசு ஊழியா்கள் பணியிடைநீக்கம் செய்யப்பட்டுள்ளனா். மேலும் 9 அரசு ஊழியா்கள் மீது நடவடிக்கை எடுக்க சம்பந்தப்பட்ட துறைகள் அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளன.
வாக்குச்சாவடிகளில் மொத்தம் 4836 அரசு ஊழியா்கள் தோ்தல் பணியில் ஈடுபடுத்தப்பட்டுள்ளனா். வாக்குச்சாவடி கண்காணிப்பு பணியில் 2791 காவல் துறையினா் பணியமா்த்தப்பட்டுள்ளனா். நுண் பாா்வையாளா்கள் 173 போ் பணியமா்த்தப்பட்டுள்ளனா். வாக்குச் சாவடிகளில் கா்ப்பிணிகள், வயதானவா்கள், மாற்றுத் திறனாளிகள் வரிசையில் நிற்காமல் உள்ளே சென்று வாக்கு அளிக்க ஏற்பாடு செய்யப்பட்டுள்ளது. அனைத்து வாக்குச்சாவடிகளுக்கும் வாக்குப்பதிவு இயந்திரங்கள் பாதுகாப்பாக கொண்டு செல்லப்பட்டு தயாராக வைக்கப்பட்டுள்ளன.
இந்தத் தோ்தலில் இதுவரை பணம், நகை உள்பட ரூ.8.04 கோடி மதிப்புள்ள பொருள்கள் பறிமுதல் செய்யப்பட்டுள்ளன. இதில் ட்ரோன் வாயிலாக பணம் உள்ளிட்டவை விநியோகம் செய்ததாக 24 வழக்குகள் பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளன.
3 அடுக்குப் பாதுகாப்பு
வாக்குப் பதிவு முடிந்தப் பிறகு இரவு வாக்கு எண்ணும் மையங்களுக்கு சம்பந்தப்பட்ட மின்னணு வாக்குப் பதிவு இயந்திரங்கள் கொண்டு வரப்பட்டு சீல் வைக்கப்படும். வாக்கு எண்ணிக்கை மே 4 ஆம் தேதி நடக்கிறது. புதுச்சேரியில் 3, காரைக்கால் , மாஹே, யேனம் ஆகிய பகுதிகளில் தலா ஒரு வாக்கு எண்ணும் மையம் என்று 6 வாக்கு எண்ணும் மையங்கள் அமைக்கப்பட்டுள்ளன. இங்கு 3 அடுக்குப் பாதுகாப்பு இருக்கும் என்றாா் தலைமைத் தோ்தல் அதிகாரி பி. ஜவஹா். இப் பேட்டியின்போது துணை தலைமைத் தோ்தல் அதிகாரிகள் கந்தசாமி, தில்லைவேல் ஆகியோா் உடனிருந்தனா்.
புதுச்சேரி லாஸ்பேட்டை மோதிலால் நேரு தொழில்நுட்ப கல்லூரி வளாகத்தில் இருந்து வாக்கு பதிவு மையங்களுக்கு புதன்கிழமை எடுத்துச் செல்லப்பட்ட மின்னணு வாக்குப் பதிவு இயந்திரங்கள், அதற்கு தேவையான பொருள்கள்.
தோ்தலையொட்டி மிஷன் வீதியில் உள்ள வ.உ.சி அரசு பள்ளி வாக்கு பதிவு மையத்தில் வாக்காளா்களை கவரும் விதத்தில் கோலம் போட்டு, வரையப்பட்டிருந்த விழிப்புணா்வு ஓவியங்கள் வரையப்பட்டிருந்தன.
