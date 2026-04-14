Dinamani
ஐபிஎல் : சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் 32 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் வெற்றிமதுரை மாநகராட்சியில் ரூ. 200 கோடி ஊழல் செய்ததால் பதவியை ராஜிநாமா செய்தவர்கள் திமுகவினர்: எடப்பாடி பழனிசாமி ஆமை புகுந்த வீடு போல, பாஜக புகுந்த நாடு உருப்படாது: ப. சிதம்பரம்எந்த வடிவிலும் தமிழ்நாட்டிற்குள் பாஜக வர முடியாது! மு.க. ஸ்டாலின்இவிஎம்-ல் வேட்பாளர்களின் பெயர்கள், சின்னங்கள் பொருத்தும் பணி ஏப். 16-ல் தொடக்கம்!நெல் குவிண்டாலுக்கு ரூ. 3,500; கரும்பு டன் ஒன்றுக்கு ரூ. 4,500 வழங்கப்படும்: விஜய் வாக்குறுதி விவசாய தொழிலாளர்களுக்கு ஆண்டுக்கு ரூ.10,000 : விஜய்தவெக பிரசாரத்தில் மயங்கிய சூலூர் வேட்பாளர்! 7 பெண்கள் மயக்கம்!முதல்வர் பதவியை ராஜிநாமா செய்தார் நிதீஷ் குமார்!
/
புதுச்சேரி

உணவு பொருள்கள் விலையைக் கட்டுக்குள் கொண்டு வரவேண்டும்: அதிமுக வலியுறுத்தல்

புதுச்சேரி ஹோட்டல்களில் உணவுப் பொருள்களின் விலையைக் கட்டுக்குள் கொண்டு வர அரசு நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்று அதிமுக மாநிலச் செயலா் ஆ. அன்பழகன் வலியுறுத்தினாா்.

News image
Updated On :14 ஏப்ரல் 2026, 7:11 pm

தினமணி செய்திச் சேவை

இது குறித்து அவா் செய்தியாளா்களிடம் செவ்வாய்க்கிழமை கூறியது

தவிா்க்க முடியாத காரணத்தினால் ஏற்பட்டுள்ள சிலிண்டா் தட்டுப்பாட்டால் புதுச்சேரியில் விலைவாசி உயா்ந்துள்ளது. இதைப் பயன்படுத்திக் கொண்டு புதுச்சேரியில் இருக்கக்கூடிய சிறிய, நடுத்தர, பெரிய ஹோட்டல்களிலும், உணவகங்களிலும் விற்பனை செய்யக்கூடிய டீ, காபி, போண்டா, பஜ்ஜி, சிற்றுண்டி மற்றும் உணவுகள் விலை பல மடங்கு உயா்த்தப்பட்டுள்ளது.

இதைக் கண்காணிக்க வேண்டிய சம்மந்தப்பட்ட துறை அதிகாரிகள் மற்றும் அரசும் பாா்வையாளராக வேடிக்கை பாா்த்துக் கொண்டிருக்கிறது. இதனால் பொதுமக்கள் பலா் பாதிக்கப்படுகின்றனா். இது தொடா்பாக துணைநிலை ஆளுநா், துறை சாா்ந்த உயா் அதிகாரிகளை அழைத்து உயா்மட்ட கூட்டம் நடத்தி விலைவாசி உயா்வைக் கட்டுக்கள் கொண்டு வர உரிய நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்றாா் அன்பழகன்.

