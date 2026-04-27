புதுச்சேரி

காலமானாா் என்.எம். கிருஷ்ணமூா்த்தி

News image
Updated On :26 ஏப்ரல் 2026, 8:09 pm

தினமணி செய்திச் சேவை

புதுச்சேரி லாஸ்பேட்டை நாவற்குளம் பகுதி டாக்டா் அன்னிபெசன்ட் நகா் 5-ஆவது குறுக்குத் தெருவைச் சோ்ந்தவா் என்.எம்.கிருஷ்ணமூா்த்தி (76) (படம்). உடல் நலக் குறைவால் கிருமாம்பாக்கம் தனியாா் மருத்துவமனையில் சிகிச்சை பெற்று வந்த இவா், ஞாயிற்றுகிழமை (ஏப். 26) இரவு காலமானாா்.

இவருக்கு, மனைவி கி.கிருஷ்ணவேணி, தினமணி புதுச்சேரி புகைப்படக் கலைஞா் கி.ரமேஷ் உள்பட 3 மகன்கள், 2 மகள்கள் உள்ளனா். இவரது இறுதி ஊா்வலம் அவரது இல்லத்தில் இருந்து செவ்வாய்க்கிழமை (ஏப். 28) புறப்பட்டு காலை 9 மணியளவில் கருவடிக்குப்பம் இடுகாட்டில் இறுதிச்சடங்குகள் நடைபெறவுள்ளன. தொடா்புக்கு: 9443166646, 7010072787.

புதுச்சேரியில் திராவிட மாடல் ஆட்சி மலரும்: ஜெகத்ரட்சகன் எம்.பி. நம்பிக்கை

புதுச்சேரியில் திராவிட மாடல் ஆட்சி மலரும்: ஜெகத்ரட்சகன் எம்.பி. நம்பிக்கை

காங்கிரஸ் - திமுக இணைந்து தோ்தல் பிரசாரம்

காங்கிரஸ் - திமுக இணைந்து தோ்தல் பிரசாரம்

தொகுதி அறிமுகம்: வில்லிவாக்கம் - 14!

தொகுதி அறிமுகம்: வில்லிவாக்கம் - 14!

காலமானாா் நா.முனிகிருஷ்ணன்

காலமானாா் நா.முனிகிருஷ்ணன்

வெள்ளிச்சுடரே பாடல்!

தினமணி செய்திச் சேவை

5 மணி நேரங்கள் முன்பு
கன்னக்குழியா பாடல்!

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

25 ஏப்ரல் 2026
மண்டாடி படப்பிடிப்பு நிறைவு!

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

25 ஏப்ரல் 2026
வெற்றி உற்சாகத்தில் ஆர்சிபி கோலி | IPL 2026 | RCB | GT | RCB VS GT | Virat kohli

தினமணி செய்திச் சேவை

25 ஏப்ரல் 2026