Dinamani
தேசக் கட்டமைப்பில் பெண்களின் பங்களிப்பு முக்கியத்துவம் வாய்ந்தது: தில்லி பல்கலை. மானியக்குழு இணைச் செயலா்

தேசக் கட்டமைப்புக்குப் பெண்களின் பங்களிப்பு முக்கியத்துவம் வாய்ந்தது என்று பல்கலைக்கழக மானியக் குழுவின் இணைச் செயலா் ஜி.எஸ். சௌஹான் கூறினாா்.

புதுச்சேரி பல்கலைக்கழகத்தில் நடைபெற்ற நிகழ்வில் பேசிய தில்லி பல்கலைக்கழக மானியக் குழு இணைச் செயலா் ஜி.எஸ்.சௌஹான். உடன் பல்கலைக்கழக துணைவேந்தா் பி.பிரகாஷ்பாபு உள்ளிட்டோா்.

Updated On :28 ஏப்ரல் 2026, 6:39 pm

தினமணி செய்திச் சேவை

தேசக் கட்டமைப்புக்குப் பெண்களின் பங்களிப்பு முக்கியத்துவம் வாய்ந்தது என்று பல்கலைக்கழக மானியக் குழுவின் இணைச் செயலா் ஜி.எஸ். சௌஹான் கூறினாா்.

புதுச்சேரி பல்கலைக்கழகத்தின் மேலாண்மைப் பள்ளி சாா்பில் ‘உலகளாவிய புனரமைப்பின் கட்டடக் கலைஞா்களாக பெண்கள்: இந்தியாவின் நுண்ணறிவு’ என்ற தலைப்பில் சிறப்புச் சொற்பொழிவு செவ்வாய்க்கிழமை நடைபெற்றது.

கலாசாரம் மற்றும் கலாசார உறவுகள் துறை இயக்குநா் (தனிப் பொறுப்பு) மற்றும் மேலாண்மைப் பள்ளி டீன் நடராஜன் வரவேற்றாா். புதுச்சேரி பல்கலைக்கழக துணைவேந்தா் பி. பிரகாஷ் பாபு தலைமை தாங்கினாா்.

இதில் சிறப்பு விருந்தினராக தில்லி பல்கலைக்கழக மானியக் குழுவின் இணைச் செயலா் ஜி.எஸ்.சௌஹான் கலந்து கொண்டு பேசியது: சமூகத்திலும் வணிகத்தின் பல்வேறு துறைகளிலும் பெண்கள் முக்கியப் பங்கை அளித்துள்ளனா். சமூக, பொருளாதார வளா்ச்சிக்குப் பெண்கள் குறிப்பிடத்தக்க பங்களிப்பை அளித்து வருகின்றனா். மேலும் தாய்மாா்கள், மகள்கள், தொழில்முறை நிபுணா்கள், தலைவா்கள் என பெண்கள் வகிக்கும் பன்முகதன்மை தேசக் கட்டமைப்பிலும் உலகளாவிய முன்னேற்றத்திலும் முக்கியத்துவம் வாய்ந்ததாகும். பெண்களின் பங்களிப்பு கல்வி மற்றும் நிலையான வளா்ச்சி இலக்குகளுடன் நெருக்கமாக தொடா்புடையது என்றாா் அவா்.

புதுச்சேரி மாளவியா மிஷன் ஆசிரியா் பயிற்சி மையத்தின் இயக்குநா் பி.ஜி. அருள், பல்கலைக்கழக மானியக் குழுவுடனும் புதுச்சேரி பல்கலைக்கழகத்தின் மேலாண்மைப் பள்ளியுடனும் இணைந்து இந்நிகழ்ச்சியைச் சிறப்பாக ஒருங்கிணைத்தாா்.

ஆசிரிய உறுப்பினா்கள், ஆராய்ச்சி அறிஞா்கள் மற்றும் மாணவா்கள் பலா் பங்கேற்றனா். இந்நிகழ்வு இந்தியக் கண்ணோட்டங்களை முன்னிலைப்படுத்தி, உலகளாவிய மீட்பு, நிலையான வளா்ச்சி மற்றும் உள்ளடக்கிய வளா்ச்சியை வடிவமைப்பதில் பெண்களின் முக்கிய பங்கை வெளிப்படுத்தும் நோக்கத்துடன் நடைபெற்றது.

