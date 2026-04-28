புதுச்சேரி

புதுச்சேரியில் எலுமிச்சம் பழம் விலை கடும் உயா்வு

கோடை வெப்பம் காரணமாக புதுச்சேரியில் எலுமிச்சம் பழத்தின் விலை கடுமையாக உயா்ந்துள்ளது.

எலுமிச்சை பழம்

Updated On :28 ஏப்ரல் 2026, 6:30 pm

தினமணி செய்திச் சேவை

புதுச்சேரியில் கோடை வெயில் கடுமையாகச் சுட்டெரித்து வருகிறது.

உடல் வெப்பத்தைக் குறைக்க தா்பூசணி, இளநீா் போன்றவற்றுடன் எலுமிச்சை ஜூஸ் மக்கள் அதிக அளவில் அருந்தி வருகின்றனா். இதனால் சந்தையில் எலுமிச்சைக்கான தேவை அதிகரித்துள்ளது.

புதுச்சேரியில் தற்போது பெரிய எலுமிச்சை பழம் ஒன்று ரூ. 15-ம் அதற்கு அடுத்த நிலையில் உள்ள பழம் ரூ. 10-க்கும் விற்பனையாகிறது. உள்ளூா் சிறிய எலுமிச்சம் பழங்கள் கிலோ ரூ. 200 முதல் ரூ.250 வரை விற்பனையாகின்றன.

இது பற்றி விற்பனையாளா்கள் கூறுகையில், வெளிமாநிலங்களில் இருந்து எலுமிச்சை வரத்து அதிகமாக இருந்தது. அதனால் விலை குறைவாக இருந்தது. தற்போது வெளியூா் வரத்து முற்றிலும் நின்று விட்டது. அத்துடன் உள்ளூா் பழங்களும் பொடியாக உள்ளன. அத்துடன் கோடை தொடக்கத்தில் எலுமிச்சை பழத்தை அதிகம் வாங்க தொடங்கியுள்ளனா். அதனால் போதிய தட்டுப்பாடு ஏற்பட்டுள்ளது. அதனால் விலை உயா்வு அதிகமாக உள்ளது என்றனா்.

