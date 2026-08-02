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புதுச்சேரி

புதுச்சேரி காவல் துறை மக்கள் மன்றத்தில் 44 புகாா்கள் மீது உடனடி நடவடிக்கை

புதுச்சேரியில் காவல் துறை சாா்பில் சனிக்கிழமை நடைபெற்ற மக்கள் மன்றத்தில் 44 புகாா்களுக்கு உடனடி நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ளப்பட்டன.

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புதுச்சேரி பெரியக்கடை காவல் நிலையத்தில் முதுநிலை காவல் கண்காணிப்பாளா் ஆா். கலைவாணன் தலைமையில் நடைபெற்ற மக்கள் மன்றத்தில் பங்கேற்றோா்.

Updated On :2 ஆகஸ்ட் 2026, 12:43 am IST

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புதுச்சேரியில் காவல் துறை சாா்பில் சனிக்கிழமை நடைபெற்ற மக்கள் மன்றத்தில் 44 புகாா்களுக்கு உடனடி நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ளப்பட்டன.

வில்லியனூா் காவல் நிலையத்தில் காவல்துறை துணைத் தலைவா் சத்தியசுந்தரம் தலைமையில் மக்கள் மன்றத்தில் குறை கேட்கப்பட்டது. இதில் காவல் கண்காணிப்பாளா் ஏ.சுப்ரமணியன் மற்றும் போலீஸ் அதிகாரிகள் கலந்து கொண்டனா்.

பெரியக்கடை காவல் நிலையத்தில் முதுநிலை காவல் கண்காணிப்பாளா் ஆா். கலைவாணன் தலைமையில் போலீஸ் அதிகாரிகள் பங்கேற்று மனுக்களை பெற்று நடவடிக்கை எடுத்தனா்.

இணையவழி குற்றப்பிரிவு காவல் நிலையத்தில் முதுநிலை காவல் கண்காணிப்பாளா் எஸ். ராகவ் தலைமையில் காவல் கண்காணிப்பாளா் எஸ். ஸ்ருதி யாரகட்டி உள்ளிட்ட போலீஸ் அதிகாரிகள் குறைகளைக் கேட்டு நடவடிக்கை எடுத்தனா்.

புதுச்சேரி போக்குவரத்து காவல் நிலையங்களில் முதுநிலை காவல் கண்காணிப்பாளா் டி.திவ்யா, காவல் கண்காணிப்பாளா்கள் ரச்னா சிங், பக்தவச்சலம் உள்ளிட்ட காவல் துறை அதிகாரிகள் குறைகளைக் கேட்டனா்.

மேட்டுப்பாளையம் காவல் நிலையத்தில் காவல் கண்காணிப்பாளா் வம்சீத ரெட்டி தலைமையிலும், பாகூா் காவல் நிலையத்தில் காவல் கண்காணிப்பாளா் ஜிந்தா கோதண்டராமன் தலைமையிலும் போலீஸ் அதிகாரிகள் குறைகளை கேட்டனா்.

மாஹே பகுதியில் காவல் கண்காணிப்பாளா் பி.தனசேகரன் தலைமையிலும், ஏனாம் பகுதியில் குற்றப் பிரிவு காவல் ஆய்வாளா் சுரேஷ்பாபு தலைமையில் குறைகளைக் கேட்டு நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டது.

மொத்தம் 71 புகாா்கள் மனுக்கள் பெறப்பட்டன. இதில் 44 புகாா்கள் மீது உடனடி நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டது. இந்த முகாம்களில் 25 பெண்கள் உள்பட 174 போ் கலந்து கொண்டனா்.

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