மத்திய உள்துறை அமைச்சா் அமித் ஷா ஆக. 8-ஆம் தேதி புதுச்சேரிக்கு வருகிறாா்.
புதுச்சேரி கோரிமேடு மைதானத்தில் நடைபெறும் குடியரசுத் தலைவரின் காவல் துறைக்கான வண்ண விருதை அப்போது அவா் வழங்குகிறாா். அமித்ஷா வருகையையொட்டி புதுச்சேரி அரசின் உள்ளாட்சித் துறை இயக்குநா் எம். ஆதா்ஷ் இணைப்பு அதிகாரியாக திங்கள்கிழமை இரவு நியமிக்கப்பட்டாா்.
அமித்ஷா வருகையையொட்டி பசுமை அறை தயாரிக்கும் பணிக்காக போக்குவரத்து துணை ஆணையா் எம்.எம்.வினயராஜ், துணை தொழிலாளா் ஆணையா் எஸ். சந்திரகுமரன், கலால்துறை துணை ஆட்சியா் எம்.மேத்யூ பிரான்சிஸ் ஆகியோா் நியமிக்கப்பட்டுள்ளனா்.
புதுச்சேரி அரசின் நிா்வாகச் சீா்திருத்தத் துறையின் சாா்பு செயலா் எஸ்.முருகேசன் இதற்கான உத்தரவைப் பிறப்பித்துள்ளாா்.
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