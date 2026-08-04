Dinamani
பிகாரின் அதிகாரத்தை நல்லவர்கள் கைகளில் ஒப்படைக்க வேண்டும்: பிரஷாந்த் கிஷோர்லிவ்-இன் உறவில் இருப்போருக்கும் குடும்ப வன்முறை தடுப்புச் சட்டம் பொருந்தும்: உச்சநீதிமன்றம்கேட்கவே கூசும் கொச்சையான வார்த்தைகளை உதயநிதி பேசியிருப்பது கண்டிக்கத்தக்கது: தமிழிசைஎங்களை துரத்துவதை நிறுத்துங்கள்! மோடியை விமர்சித்த சிறுமியின் தாய் ஆத்திரம்பைக்-டாக்ஸி ஓட்டினால் அபராதம்: நீதிமன்றத்தில் தமிழக அரசுசென்னையின் அண்டை மாவட்டங்களை சுற்றிவளைத்த மழை!
/
புதுச்சேரி

ஆக. 8-இல் அமித்ஷா புதுச்சேரி வருகை

News image

மத்திய உள்துறை அமைச்சர் அமித்ஷா - (கோப்புப் படம்)

Updated On :4 ஆகஸ்ட் 2026, 2:05 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

மத்திய உள்துறை அமைச்சா் அமித் ஷா ஆக. 8-ஆம் தேதி புதுச்சேரிக்கு வருகிறாா்.

புதுச்சேரி கோரிமேடு மைதானத்தில் நடைபெறும் குடியரசுத் தலைவரின் காவல் துறைக்கான வண்ண விருதை அப்போது அவா் வழங்குகிறாா். அமித்ஷா வருகையையொட்டி புதுச்சேரி அரசின் உள்ளாட்சித் துறை இயக்குநா் எம். ஆதா்ஷ் இணைப்பு அதிகாரியாக திங்கள்கிழமை இரவு நியமிக்கப்பட்டாா்.

அமித்ஷா வருகையையொட்டி பசுமை அறை தயாரிக்கும் பணிக்காக போக்குவரத்து துணை ஆணையா் எம்.எம்.வினயராஜ், துணை தொழிலாளா் ஆணையா் எஸ். சந்திரகுமரன், கலால்துறை துணை ஆட்சியா் எம்.மேத்யூ பிரான்சிஸ் ஆகியோா் நியமிக்கப்பட்டுள்ளனா்.

புதுச்சேரி அரசின் நிா்வாகச் சீா்திருத்தத் துறையின் சாா்பு செயலா் எஸ்.முருகேசன் இதற்கான உத்தரவைப் பிறப்பித்துள்ளாா்.

பின்னூட்டத்தில் வெளியாகும் கருத்துகளுக்கு அவற்றைப் பதிவிடுவோரே முழுப் பொறுப்பு; அவை தினமணியின் கருத்துகளைப் பிரதிபலிக்கவில்லை.தனிநபர், சமூகம், மதம் அல்லது நாடு ஆகியவற்றுக்கு எதிராக அவமதிக்கிற அல்லது ஆபாசமான விதத்திலுள்ள எந்தவொரு கருத்தும் இந்திய அரசின் தகவல் தொழில்நுட்பக் கொள்கைப்படி தண்டனைக்குரிய குற்றம். இதுபோன்ற கருத்துகளுக்கு எதிராக உரிய சட்ட நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.

தொடர்புடையது

மத்திய உள்துறை அமைச்சா் அமித்ஷா புதுச்சேரி வருகை திடீா் ரத்து

மத்திய உள்துறை அமைச்சா் அமித்ஷா புதுச்சேரி வருகை திடீா் ரத்து

மத்திய உள்துறை அமைச்சா் அமித்ஷா ஜூலை 25-இல் புதுச்சேரி வருகை! போலீஸாருக்கு வண்ண விருது வழங்குகிறாா்

மத்திய உள்துறை அமைச்சா் அமித்ஷா ஜூலை 25-இல் புதுச்சேரி வருகை! போலீஸாருக்கு வண்ண விருது வழங்குகிறாா்

புதுச்சேரியில் ரூ. 14,300 கோடியில் பட்ஜெட்: மத்திய அரசு அனுமதி

புதுச்சேரியில் ரூ. 14,300 கோடியில் பட்ஜெட்: மத்திய அரசு அனுமதி

மாநில உரிமைகளை விட்டுக்கொடுத்து மத்திய அரசுக்கு மண்டியிட நினைக்கிறதா தவெக அரசு? திமுக

மாநில உரிமைகளை விட்டுக்கொடுத்து மத்திய அரசுக்கு மண்டியிட நினைக்கிறதா தவெக அரசு? திமுக

விடியோக்கள்

Duster காரை ஓட்டிப் பார்த்து ஆய்வு செய்த முதல்வர்! | CM Vijay |

Duster காரை ஓட்டிப் பார்த்து ஆய்வு செய்த முதல்வர்! | CM Vijay |

தவெக இதைச் செய்ய வேண்டும்: மு. வீரபாண்டியன் வலியுறுத்தல்! | CPI | TVK |

தவெக இதைச் செய்ய வேண்டும்: மு. வீரபாண்டியன் வலியுறுத்தல்! | CPI | TVK |