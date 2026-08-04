புதுச்சேரி முதல்வா் என்.ரங்கசாமி தனது 76-ஆவது பிறந்தநாளை செவ்வாய்க்கிழமை கொண்டாடுகிறாா்.
இதையொட்டி, புதுச்சேரி நகரம் முழுவதும் விழாக்கோலம் பூண்டுள்ளது. அவரது இல்லம் அமைந்துள்ள புதுச்சேரி கதிா்காமம் பகுதியில் வரவேற்பு வளையம் அமைக்கப்பட்டுள்ளது. ஆங்காங்கே ரங்கசாமியை பல்வேறு வடிவங்களில் உருவகப்படுத்தி வண்ணப் பதாகைகள் வைக்கப்பட்டுள்ளன.
மேலும், 2026 சட்டப்பேரவைத் தோ்தலில் வெற்றி பெற்று 5-ஆவது முறையாக முதல்வராகப் பதவி வகித்து வருகிறாா் ரங்கசாமி. இவா் தனது ஆன்மிக குருவாக அப்பா பைத்தியம் சுவாமிகளையும், அரசியல் குருவாக மானசீகமாக பெருந்தலைவா் காமராஜரையும் ஏற்றவா் முதல்வா் ரங்கசாமி.
மேலும், முதல்வா் ரங்கசாமியின் பிறந்தநாளையொட்டி விரிவான ஏற்பாடுகளை அவரது ஆதரவாளா்கள் செய்து வருகின்றனா். இதையொட்டி கதிா்காமம் அருள்மிகு ஸ்ரீகதிா்வேல் முருகன் கோயிலில் சிறப்பு அபிஷேகமும், சிறப்பு அலங்கார ஆராதனை மகாதீபாராதனை நடைபெறவுள்ளது. இதில் முதல்வா் ரங்கசாமி கலந்துகொள்கிறாா். பின்னா் அவா் அனைவருக்கும் அன்னதானம் வழங்குகிறாா்.
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