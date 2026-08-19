ஜிப்மரில் 100-ஆவது வலிப்பு நோய் அறுவை சிகிச்சை

புதுச்சேரி ஜிப்மா் மருத்துவமனையில் 100-ஆவது வலிப்பு நோய் அறுவை சிகிச்சையை நிறைவு செய்துள்ளது.
மருந்துகளால் கட்டுப்படுத்த முடியாத வலிப்பு நோயால் பாதிக்கப்பட்டவா்களுக்கு மேம்பட்ட, விரிவான சிகிச்சையை புதுச்சேரி ஜிப்மா் வழங்கிவருகிறது.
ஒருங்கிணைந்த வலிப்பு நோய் சிகிச்சைத் திட்டத்தின் கீழ் 100-ஆவது வலிப்பு நோய் அறுவை சிகிச்சையை ஜிப்மா் வெற்றிகரமாக நிறைவு செய்துள்ளது.
கடந்த 2 ஆண்டுகளில் மட்டும் சுமாா் 50 வலிப்பு நோய் அறுவை சிகிச்சைகள் வெற்றிகரமாக மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளன.
ஜிப்மரின் வலிப்பு நோய் சிகிச்சைத் திட்டம், பொருத்தமான நோயாளிகளுக்குப் பல்வேறு மேம்பட்ட அறுவை சிகிச்சை முறைகளை மேற்கொள்ளும் திறனைப் பெற்றுள்ளது.
இந்த முக்கியமான சாதனைகளை நிகழ்த்திய ஜிப்மா் மருத்துவா்களுக்கு இயக்குநா் வீா் சிங் நெகி பாராட்டு தெரிவித்துள்ளாா்.
ஜிப்மா் தனது 100-வது வலிப்பு நோய் அறுவை சிகிச்சையை நிறைவு செய்துள்ள நிலையில், ஒருங்கிணைந்த வலிப்பு நோய் சிகிச்சை திட்டத்தின் அடுத்தக் கட்ட வளா்ச்சிக்கான பணிகளையும் முன்னெடுத்து வருகிறது.
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